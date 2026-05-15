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张日强 - 群盘乘旺势加快推售步伐 | 楼声随笔

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张日强
1小時前
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产经 专栏
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整体楼市气氛急速好转，近日推售的新盘连番报捷，受多项利好消息带动，随即引领到大批用家及投资客进场，令新盘销售取得不俗的成绩，发展商亦采取审慎策略，乘势限量加推及提价，部分发展商见市况升温，迅速为旗下新盘路演及推广，并且可于极短期内推出应市，预期本月仍有多个新盘部署出击，将可掀起新一轮推盘动力。

　　楼市气氛仍然保持活跃，受惠多项利好消息带动，加上首季楼价已弹升了4.4%，升幅已超过去年全年，由于近期楼市表现相对不俗，料整体市况仍有力向上冲，部分热卖的新盘连番报捷，发展商随即限量加推及提价应市，以便测试市场的承接力，从而部署下一轮的最新推售策略。此外，部分发展商见市况持续升温，随即加快推盘步伐，目前市场上最少有两个新盘频频热销及推广，相信可于下周正式推出，看来这个5月新盘将趁势连番出击，纵使楼市持续表现向好，预期新盘开价仍会采取审慎策略，甚至以稍低市价抢攻，务求首批单位可取得红盘高开的成绩。

　　事实上，楼市气氛持续表现向好，近日新盘销情持续表现理想，单在本月以来，新盘成交量已冲破千宗水平，是连续16个月破逾千宗的成绩，反映新盘销情理想，并且获用家及投资者追捧，当中更不乏内地买家，预期市况持续升温，发展商亦会把握旺势推盘应市。

张日强

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