大行晨报 - 美元走稳 圆汇走势动荡｜大行晨报

美国参议院正式批准沃什出任美联储主席，参议院此前已于12日批准沃什担任美联储理事，为期14年。随着13日主席任命获得通过，沃什将在完成白宫相关签署程式后正式履职，接替任期将于本周五结束的现任主席鲍威尔。不过，鲍威尔预计仍将继续留任美联储理事。



美元周三走强，美元指数盘中触及两周高位，受美国4月生产者价格指数（PPI）飙升1.4%、创近4年最大涨幅推动。市场对美联储降息的预期基本消失，对12月会议至少加息25个基点的预期升至35%。波士顿联储主席柯林斯和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利均表示，若通胀压力不减可能需要加息。美国劳工统计局公布的数据显示，4月美国生产者价格指数（PPI）按年上涨6%，高于此前的4.3%。按月计算，4月PPI通胀率从3月的0.7%升至1.4%，远高于预期的0.5%。另外，投资者正密切关注美国总统特朗普与中国国家主席习近平在北京的峰会，任何有关中美会谈的积极进展都可能提振市场风险偏好。



纽元兑美元连日于高位区间拉锯，但刚于周三终出现较为显著的下跌，以至RSI也出现下跌，初步呈现出技术调整讯号，但还可留意目前位于0.5890的上升趋向线，倘若此区亦告失守，则很大机会纽元兑美元将开展一轮下跌走势。以4月初低位0.5679到上周三高位0.5990的累计涨幅计算，23.6%及38.2%的调整幅度在0.5920及0.5870，50%及61.8%的幅度在0.5835及0.58水准。较大支撑预估在0.5760。上方阻力料为0.5970及0.60关口，其后阻力位预料为去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。



至于美元兑日圆走势，受美国通胀数据持续高企影响，市场对美联储维持高利率预期进一步升温，推动美元走高，美元兑日圆逼近158关口。美元兑日圆上月底大幅下行并跌破此前的区间底部，技术下延目标为近月争持的区间幅度250点，以底部157.50计算亦即约为155水准，刚在上周三已走近至此区；其后支撑可参考200天平均线154.20及250天平均线152.70水平，再而指向150关口。相信美元兑日圆短期走势仍会较为反复。较近阻力料为158及158.60，下一级看至160关口，其后阻力将留意160.80以至162水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇