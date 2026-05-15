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大行晨报 - 油金仍需观望入市｜大行晨报

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　　环球市场此刻都将目光聚焦中美元首会晤，本周仅美元、离岸人民币及澳元录得升幅，投资者在中美元首会晤结束前仍保持观望。执笔之时，现货黄金今年至今升幅8.86%，较最高时约29%的升幅已大幅回撤，尤其是美伊战事爆发后，霍尔木兹海峡关闭刺激油价向上，导致美国通胀水平大幅提高，使美联储今年下半年减息空间轻微。

　　美国4月PPI年增率狂飙至6%，月增高达1.4%，创自2022年底以来的最大涨幅纪录。美国CPI同样爆表，美国4月CPI年增率升至3.8%，较3月份3.3%大幅弹升，并高于市场预期的3.6%至3.8%区间。这份数据反映受中东战火延烧导致的能源价格飙涨，以及房租成本的持续坚挺，美国通膨率正再度偏离联准会2%的目标轨道。

　　在以往的地缘政治冲突爆发时，受惠市场避险情绪升温，黄金价格均会录得明显升幅，但今年黄金走势相对没有以往激进，相信主要是通胀升温的忧虑，令美国联储局推迟减息时间或暂停减息。我们早前曾于本刊专栏提醒投资者黄金短线宜观望，现时金价仍然维持每盎司4664至4842美元区间上落，暂未能突破每盎司4920美元阻力位，我们建议投资者短线观望金价走势，待突破阻力位后才部署。

　　另外，美伊第二轮谈判受阻，纽约期油价格本周一度飙高至每桶103美元之上，市场正观望中美元首会晤，会吾为美伊战事的和谈结果缓和，这将对国际油价走势构成影响。从技术指标来看，暂时纽约期油稳守于50天移动平均线上方，但14天相对强弱指数RSI约为53，说明油价买盘仍偏向中性，市场仍观望地缘政治发展对油价的影响。展望2026年下半年，我们对纽油的看法为中性，预计纽约期油价格在每桶67.8美元水平见支持。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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