朱红 - 阿里连跌多日 留意「26927」 | 窝轮热炒特区

阿里巴巴（9988）周三公布业绩，此前其好仓连日录得资金流入，惟公司股价持续偏软，连跌4日在132元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里认购证「26927」，行使价166.98元，今年9月到期，实际杠杆7倍。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「28776」，行使价116元，今年11月到期，实际杠杆4倍。



据报腾讯（700）旗下AI助手元宝加入总结微信聊天记录功能，可为用户微信提供智能总结、分析等服务。腾讯股价绩前表现反复，创年多新低后反弹，转升至462元水平整固。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「28772」，行使价555元，今年11月到期，实际杠杆8倍。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，今年10月到期，实际杠杆8倍。



美国通胀升幅高于市场预期，加上美伊谈判未有明显进展，外围走势各异。恒指则未见明显方向，连日在26200至26500点水平窄幅徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛证「53445」，收回价25888点，2028年9月到期，实际杠杆49倍。或可留意恒指牛证「68525」，收回价25670点，2028年9月到期，实际杠杆38倍。如看淡恒指，可留意恒指熊证「61185」，收回价26905点，2028年4月到期，实际杠杆35倍。



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朱红