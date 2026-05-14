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朱红 - 阿里连跌多日 留意「26927」 | 窝轮热炒特区

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朱红
2小時前
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产经 专栏
內容

　　阿里巴巴（9988）周三公布业绩，此前其好仓连日录得资金流入，惟公司股价持续偏软，连跌4日在132元水平徘徊。如看好阿里，可留意阿里认购证「26927」，行使价166.98元，今年9月到期，实际杠杆7倍。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「28776」，行使价116元，今年11月到期，实际杠杆4倍。

　　据报腾讯（700）旗下AI助手元宝加入总结微信聊天记录功能，可为用户微信提供智能总结、分析等服务。腾讯股价绩前表现反复，创年多新低后反弹，转升至462元水平整固。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「28772」，行使价555元，今年11月到期，实际杠杆8倍。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，今年10月到期，实际杠杆8倍。

　　美国通胀升幅高于市场预期，加上美伊谈判未有明显进展，外围走势各异。恒指则未见明显方向，连日在26200至26500点水平窄幅徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛证「53445」，收回价25888点，2028年9月到期，实际杠杆49倍。或可留意恒指牛证「68525」，收回价25670点，2028年9月到期，实际杠杆38倍。如看淡恒指，可留意恒指熊证「61185」，收回价26905点，2028年4月到期，实际杠杆35倍。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司(「本公司」)发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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2026-05-13 02:00 HKT
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