Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 京东健康首季增长佳开弹 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股于弹至两万六关上后持续整固。恒生指数周三轻微高开22点，报26369点，全日高低位分别为26458点及26220点，波幅仅为238点。全日最终收报26388点，升40点，已是连续第六日收于两万六点关口以上，成交金额亦略为回升至2777.7亿元。

　　个股方面，京东系多间上市公司周二公布首季业绩，其中京东健康（6618）首季度经调整经营盈利按年升48%，明显胜市场预期。重点在于，京东健康盈利能力的拐点被确认，从该股昨日成交额多达9.7亿元，推升股价近7.5%，足证资金在这份季绩推动下正重新进场，潜在反弹力度不容忽视。

　　先从首季业绩开始解读，期内推动盈利改善的，是其处方外流与原研药线上渗透率提升。期内，经营盈利18.25亿元（人民币，下同），按年升70.4%。非国际财务报告准则（non-IFRS）经营盈利19.36亿元，按年升48%。non-IFRS纯利18.74亿元，按年升6%。

　　值得一提的是，京东健康于首季首发超过30款新药，并与欧加隆、科赴、华润江中、首儿药业等多间原研药企达成合作，供应链深度与品类密度同步提升。这些动作可望在未来逐步反映在收入与毛利的增长之上，形成可持续的增长新动力。

估值可望被推上另一层阶

　　另一方面，京东健康的AI的角色亦越来越清晰，集团旗下「AI京医」已深度融合「医、检、诊、药」全链条，形成闭环式服务。AI医生「大为」的使用量在首季已超越去年全年水平，反映用户接受度快速提升。据了解，AI不单是客服或问诊，而是直接嵌入医疗服务流程，提升诊疗效率、缩短决策时间，并推动履约费率下降。

　　于季绩公布后，大行的态度亦开始转变，海通把目标价上调至68.14元（港元，下同），野村上调至80元。原因包括，原研药增速强、处方外流加速、供应链壁垒厚、AI提效、利润率改善空间大。

　　市场正在把京东健康从「互联网医疗」重新定位为「医疗+互联网+AI」概念股。当盈利能力全面修复、处方外流加速、AI深度落地，京东健康的估值可望被推上另一层阶，而不是单纯的谷底反弹。

闻风至

最Hit
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
6小時前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
6小時前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
10小時前
美国总统特朗普抵达北京开始访华。
01:03
特朗普访华︱团队抵达下榻酒店 逾百人围观车队驶过︱持续更新
大国外交
4小時前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
10小時前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
17小時前
爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组
爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组
影视圈
11小時前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
11小時前
周日(五月十七日)沙田赛事焦点之一，离不开天王郭富城 (图) 名下的「舞林盛宴」在港初出，届时将由方廐主帅莫雷拉执缰。
莫雷拉周日为郭富城効力
马圈快讯
10小時前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
7小時前
更多文章
闻风至 - 快手母凭子贵低位可吸 | 鲜股落镬
快手（1024）近期于低位起步猛炒，市场焦点已经不再是其传统业务（直播、电商或广告），而是市传准备分拆上市的影片生成大模型「可灵AI」。市传可灵AI估值高达200亿美元（约1560亿港元），相当于快手目前约2300亿元市值的67%。换句话说，快手旗下的一个AI产品，估值已经接近母公司的三分之二，「母凭子贵」加上分拆后AI业务发展可望加速，快手短线正进入估期修复期。 　　先从基本面来看，可灵A
2026-05-13 02:00 HKT
鲜股落镬