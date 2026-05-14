闻风至 - 京东健康首季增长佳开弹 | 鲜股落镬

港股于弹至两万六关上后持续整固。恒生指数周三轻微高开22点，报26369点，全日高低位分别为26458点及26220点，波幅仅为238点。全日最终收报26388点，升40点，已是连续第六日收于两万六点关口以上，成交金额亦略为回升至2777.7亿元。



个股方面，京东系多间上市公司周二公布首季业绩，其中京东健康（6618）首季度经调整经营盈利按年升48%，明显胜市场预期。重点在于，京东健康盈利能力的拐点被确认，从该股昨日成交额多达9.7亿元，推升股价近7.5%，足证资金在这份季绩推动下正重新进场，潜在反弹力度不容忽视。



先从首季业绩开始解读，期内推动盈利改善的，是其处方外流与原研药线上渗透率提升。期内，经营盈利18.25亿元（人民币，下同），按年升70.4%。非国际财务报告准则（non-IFRS）经营盈利19.36亿元，按年升48%。non-IFRS纯利18.74亿元，按年升6%。



值得一提的是，京东健康于首季首发超过30款新药，并与欧加隆、科赴、华润江中、首儿药业等多间原研药企达成合作，供应链深度与品类密度同步提升。这些动作可望在未来逐步反映在收入与毛利的增长之上，形成可持续的增长新动力。



估值可望被推上另一层阶



另一方面，京东健康的AI的角色亦越来越清晰，集团旗下「AI京医」已深度融合「医、检、诊、药」全链条，形成闭环式服务。AI医生「大为」的使用量在首季已超越去年全年水平，反映用户接受度快速提升。据了解，AI不单是客服或问诊，而是直接嵌入医疗服务流程，提升诊疗效率、缩短决策时间，并推动履约费率下降。



于季绩公布后，大行的态度亦开始转变，海通把目标价上调至68.14元（港元，下同），野村上调至80元。原因包括，原研药增速强、处方外流加速、供应链壁垒厚、AI提效、利润率改善空间大。



市场正在把京东健康从「互联网医疗」重新定位为「医疗+互联网+AI」概念股。当盈利能力全面修复、处方外流加速、AI深度落地，京东健康的估值可望被推上另一层阶，而不是单纯的谷底反弹。



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