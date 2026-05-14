张日强 - 内地客入市个案按月急弹升 | 楼声随笔

楼市气氛持续向好，今年首季楼价已上升4.4%，升幅更超越去年全年。受惠多项利好消息刺激，用家及投资者明显加快入市步伐，其中内地客对新盘更有强大的支持力度，单在上月内地买家购买新盘及二手楼的注册量共录约1892宗，按月大升约48%，亦创2年以来的新高，反映内地买家明显加强购买港楼的步伐，以近期市况持续升温而言，预期内地客入市趋势仍会增加。



据市场代理行统计数据显示，4月内地买家购买港楼（包括新盘及二手楼）的注册量录约1892宗，按月大升约48%，并创2年以来的新高；同期涉及的金额约189亿元，按月亦显著上升约30%，亦达17个月的高位。此外，内地买家注册宗数已连续14个月超越千宗水平，涉及金额亦连续11个月突破百亿元，同创自2010年有纪录以来最长时间。加上近月新盘连环推出应市，发展商开价采取贴市甚至稍低市价出击，引领各路客源涌出来。



事实上，整体楼市气氛急速好转，发展商亦顺势加快推盘步伐，推售的新盘频频取得理想销情，而政府近年积极推出抢人才政策，不少内地专才选择来港工作，加上入地生持续涌港带旺租务市场，令到租金持续上升，部分专才更改变策略「转租为买」，预期内地买家积极入市港楼的情况仍会延续下去。



张日强