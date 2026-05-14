Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 内地客入市个案按月急弹升 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

楼市气氛持续向好，今年首季楼价已上升4.4%，升幅更超越去年全年。受惠多项利好消息刺激，用家及投资者明显加快入市步伐，其中内地客对新盘更有强大的支持力度，单在上月内地买家购买新盘及二手楼的注册量共录约1892宗，按月大升约48%，亦创2年以来的新高，反映内地买家明显加强购买港楼的步伐，以近期市况持续升温而言，预期内地客入市趋势仍会增加。

　　据市场代理行统计数据显示，4月内地买家购买港楼（包括新盘及二手楼）的注册量录约1892宗，按月大升约48%，并创2年以来的新高；同期涉及的金额约189亿元，按月亦显著上升约30%，亦达17个月的高位。此外，内地买家注册宗数已连续14个月超越千宗水平，涉及金额亦连续11个月突破百亿元，同创自2010年有纪录以来最长时间。加上近月新盘连环推出应市，发展商开价采取贴市甚至稍低市价出击，引领各路客源涌出来。

　　事实上，整体楼市气氛急速好转，发展商亦顺势加快推盘步伐，推售的新盘频频取得理想销情，而政府近年积极推出抢人才政策，不少内地专才选择来港工作，加上入地生持续涌港带旺租务市场，令到租金持续上升，部分专才更改变策略「转租为买」，预期内地买家积极入市港楼的情况仍会延续下去。

张日强

最Hit
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
01:38
牛头角车祸｜司机涉危驾被捕 死伤两女为屯医同事 分别遭轧断双脚右脚
突发
6小時前
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
《爱回家》证实即将完结  李泳豪讲到想喊：佢哋系我屋企人  吕慧仪一动作送暖豪仔极窝心
影视圈
6小時前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
10小時前
美国总统特朗普抵达北京开始访华。
01:03
特朗普访华︱团队抵达下榻酒店 逾百人围观车队驶过︱持续更新
大国外交
4小時前
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
谢瑞麟25岁孙女Bethany已诞3胎 19岁怀孕曾被批人生玩完 霸气反击绝不后悔：早生B唔系失败
影视圈
10小時前
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
乐风集团证实创办人周佩贤离世 赞扬生前致力贡献地产界 访问曾说「逆市中已尽力」
商业创科
17小時前
爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组
爱回家丨开播9年逾30位角色离开 拆散有情人细龙生夫妇最经典 2老戏骨因病离剧组
影视圈
11小時前
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
方皓玟首开腔回应乐风创办人周佩贤死讯 自揭同居真相 不知对方财困：很伤心，接受不到
影视圈
11小時前
周日(五月十七日)沙田赛事焦点之一，离不开天王郭富城 (图) 名下的「舞林盛宴」在港初出，届时将由方廐主帅莫雷拉执缰。
莫雷拉周日为郭富城効力
马圈快讯
10小時前
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
极侮辱3字母！越籍港女首日返工老板短讯送「专属花名」 怒退群组告上平机会：2026仲有人咁讲笑？平机会有回应｜Juicy叮
时事热话
7小時前
更多文章
张日强 - 24小时非住宅工作间忽然热卖兼好租 | 楼声随笔
楼市气氛稳趋向好，发展商亦加快推盘步伐，除新盘频频热销外，就连非住宅亦受带动，近日位处葵涌一幢工厦开售，发展商标榜该盘为24小时工作间概念，加上楼价低廉，令用家及投资者随即心动起来，以致销情十分理想，推出的单位迅速售罄，更于短时间内录得逾200宗租务个案，反映该盘成交及租务都取得不俗成绩。 　　楼市气氛急速好转，近日除了住宅热销外，就连非住宅亦受带动。日前开售位于葵涌的新型工厦，由于标榜24
2026-05-13 02:00 HKT
楼声随笔