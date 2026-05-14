郭家耀 - 国寿目标上望36.5元｜开工前落盘/头条名家本周心水

中国人寿（2628）第一季营业收入为932.9亿元人民币，下滑15.3%，股东净利润为195亿元人民币，下滑32.3%。公司实现总保费3584.78亿元人民币，增长1.1%，其中，长险新单保费为856.6亿元人民币，增长29.9%，短期险保费为427.02亿元人民币，增长2.9%。业务结构持续优化，首年期交保费大幅增长41.4%，十年期及以上首年期交保费在首年期交保费中的占比较上年同期提升4.4个百分点。公司深入推进产品和业务多元，积极推动浮动收益型业务发展，浮动收益型业务首年期交保费在首年期交保费中的占比超90%，新业务负债刚性成本同比进一步下降，业务结构转型成效显著。一季度新业务价值增长75.5%。退保率为0.24%，下降0.05个百分点。公司首季新业务价值增长远超市场预期，代理及银保渠道表现强劲，显示市场份额提升及分销渠道成绩卓越。市场已消化A股市场波动带来的盈利压力，寿险业务保持强劲，后市有望继续向好。目标价36.5元；入巿价30.5元；止蚀价27.5元。



笔者为证监会持牌人，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

