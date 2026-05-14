大行晨报 - 美元中长期走势仍偏中性｜大行晨报

美国4月非农就业人数超预期大增11.5万，创下了2024年以来最强劲的两月连增纪录，期内失业率持平，报4.3%，结果符合市场预期。强劲的非农就业数据令联储局有机会在未来维持利率按兵不动。随着美国与伊朗谈判陷入胶着，美国总统特朗普称美伊停火协议命悬一线，但仍有可能通过外交途径解决。据报特朗普本周初曾与相关部门讨论下一步对伊措施，不排除考虑恢复对伊军事行动。持续的战争引发民众对通胀风险上行的担忧，密歇根大学最新调查显示，美国消费者预计未来一年物价将以4.5%的年增速上涨，通胀前景引发的个人财务担忧拖累消费者信心指数在5月初降至历史新低。



受美伊谈判遇冷所影响，油价和美元小幅震荡后齐升，美汇指数由98水平下方反弹，执笔之时正于98.5水平徘徊。现时环球市场正等待中美元首会晤。特朗普将会展开为期三天的访华之旅，他表示与中方的会晤将优先讨论中美贸易相关问题。笔者认为，中美会晤带来的市场情绪利好人民币走势，美元走势受此影响有限，美汇指数短线走势仍然取决于美伊谈判进展，中长线仍然看联储局主席换帅后局方对于联邦基金利率预期的看法，因此美汇指数暂时横行区间上落为主。执笔之时，美汇指数正于250天线水平附近争持，美汇指数短线料将于97.6至99.5水平上落。展望今年下半年，笔者对美汇指数看法中性，预料将于96.3至100.5水平徘徊。



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