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大行晨报 - 澳元窄幅持稳 关注特朗普访华｜大行晨报

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　　美国劳工统计局周二公布，美国4月消费者物价指数（CPI）按月上涨0.6%，年率升至3.8%，创下自2023年5月以来最高水准。数据高于市场预期，显示美国通胀压力仍然顽固。与此同时，剔除食品和能源价格后的核心CPI月率上涨0.4%，年率达到2.8%。核心通胀持续高企意味著美国服务业和住房成本压力依旧存在，也强化了市场对于联储局将在更长时间内维持高利率政策的预期。CME FedWatch工具显示，今年降息概率已近乎归零，12月加息25个基点的概率则升至36%。美元亦获见支撑，欧罗兑美元相应回跌至1.1730附近。美国总统特朗普公开表示与伊朗的停火协议「岌岌可危」，德黑兰拒绝了美方提议，并坚持一系列被特朗普称为「一堆垃圾」的要求清单。伊朗对霍尔木兹海峡主权的强调，进一步放大了全球石油供应中断的风险，这亦对美元构成提振。

　　欧罗兑美元走势，日线图表所见，MACD指标刚接近升破讯号线，示意着欧罗中短期仍有继续上试的动力，只是1.18关口是当前的一大考验，刚在上周五及本周初仍是未能冲破，后市需要进一步跨越此区，才可望欧罗更为接近将开展新一波上扬走势。预计延伸目标先参考4月高位1.1849，下一级阻力料为1.1930及1.20关口，再而将测试1月高位1.2079。支持位回看近期可一路守住的25天平均线，目前位于1.1730水准，较大支撑预估在250天平均线1.1660及1.1580，下一级料为1.15水平。

　　澳洲方面，周三公布数据显示，澳洲第一季薪资增速温和，民间部门年增长率降至近四年来最低水准。第一季薪资价格指数按季上涨0.8%，与上季持平，符合预期；按年增幅从3.4%微降至3.3%。本周特朗普即将访华，此次会晤可能有助于支撑风险偏好。尽管中美之间的关联已不如过去紧密，但任何围绕中美关系的情绪改善，估计将对澳元构成利好。澳元兑美元过去两周汇价大致于0.72水准遇阻，随着上周三终于出现破位，若后市仍可持稳此区之上，料见澳元将会延伸新一浪升势。若果以近月约100点的争持幅度计算，首个目标可先看至0.73。预计之后进一步阻力为0.7380及0.75水准。支持位先会回看0.72，关键则为0.71水准，附近亦见25天平均线在0.7140，较大支持料为100天平均线0.6970及0.6800水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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