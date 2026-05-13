朱红 - 华虹高位反复 部署「28991」 | 窝轮热炒特区

华虹半导体（1347）将于周四公布第一季度业绩，公司好仓于周一录得逾600万元资金流入，华虹股价高位反复，回落至129元水平好淡争持。如看好华虹可留意认购证「28991」，行使价190元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「28989」，行使价80.8元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



据报道阶跃星辰即将完成约25亿美元融资，并加速赴港IPO准备，据悉腾讯（700）早在其B轮融资时已入股并持续跟投，双方亦伸至业务深度合作。腾讯股价连日受制于10天线，回落至458元水平徘徊。如看好腾讯可留意认购证「28772」，行使价555元，实际杠杆8倍，今年11月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。



市场关注将公布的美国上月份消费者物价指数（CPI）及零售销售等关键数据，外围股市窄幅靠稳。恒指变动不大，连日在26350点水平窄幅整固。如看好恒指可留意牛证「53445」，收回价25888点，实际杠杆49倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证（54343），收回价25788点，实际杠杆40倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「61185」，收回价26905点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「66635」，收回价27005点，实际杠杆33倍，28年4月到期。



快手（1024）回应有关分拆旗下可灵AI独立上市报道，指公司董事会正评估拟议重组可灵AI之相关资产及业务方案，其中或涉及引入外部融资，拟议方案仍处初步阶段。快手股价曾高见57.4元创个多月新高，其后在53.2元附近整固。如看好快手可留意认购证「27564」，行使价60.29元，实际杠杆4倍，今年11月到期；如看淡可留意认沽证「17484」，行使价49.93元，实际杠杆3倍，今年12月到期。



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朱红