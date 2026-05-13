闻风至 - 快手母凭子贵低位可吸 | 鲜股落镬

快手（1024）近期于低位起步猛炒，市场焦点已经不再是其传统业务（直播、电商或广告），而是市传准备分拆上市的影片生成大模型「可灵AI」。市传可灵AI估值高达200亿美元（约1560亿港元），相当于快手目前约2300亿元市值的67%。换句话说，快手旗下的一个AI产品，估值已经接近母公司的三分之二，「母凭子贵」加上分拆后AI业务发展可望加速，快手短线正进入估期修复期。



先从基本面来看，可灵AI的商业化速度似乎远超市场预期。根据多个渠道报道，可灵的年化经常性收入（ARR）已突破5亿美元，比春节前翻倍；2025年全年收入达10.4亿元人民币，2025年12月单月收入突破2000万美元，2026年ARR更进一步升至3亿美元以上。



市传分拆可灵AI上市



据报，2026年初推出的可灵3.0已进入全模态生成阶段，支援文本、图片、音频、视频的多模态输入输出，技术路线对标Sora，但加入了快手在短视频领域的自研创新。2025年底的可灵2.6已凭「音画同出」与Motion Control在全球社交平台爆红，令可灵从专业创作者市场渗透到大众市场，产品力得到全球验证。



更值得留意是，可灵的收入结构非常健康。7成收入来自专业创作者，包括短片制作、广告公司、企业客户等，这类用户付费能力强、留存高、需求稳定，令可灵的商业模式具备高度可持续性。可灵在海外市场的表现亦相当亮眼，在巴西、俄罗斯、新加坡等40多个国家登上iOS设计类下载榜第一，在韩国、俄罗斯成为iPhone图形与设计类收入最高的App，证明其产品力已具备全球竞争力。



可灵AI的分拆估值高达200亿美元，足以令快手进入新一轮估值重估周期。再者，可灵的收入加速、全球化突破与技术迭代速度，可望成为快手未来的新核心驱动力。



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