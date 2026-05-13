Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆 - 健倍苗苗估值吸引兼具防守性 | 陆叔讲股

陆叔讲股
陆叔讲股
陈永陆
2小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

在香港股市的医疗保健板块中，健倍苗苗（2161）一直是我重点关注之一。这间专注于品牌药、健康保健品及品牌中药的制造与分销企业，自2021年上市以来，凭借旗下多个家喻户晓的品牌如何济公、保济丸、飞鹰活络油等，在大中华及东南亚市场建立起稳固的消费基础。

　　公司业务主要分为三大板块：品牌药、品牌中药及健康保健品。其中，何济公等品牌药贡献显著，毛利率高达近80%，成为近年业绩增长的主要引擎。品牌中药则以保济丸和飞鹰活络油为核心，在香港及内地市场维持稳定需求。透过有效的营销策略，例如冠名赞助电视节目及精准推广，公司成功提升品牌曝光度，即使在销售开支优化下，仍实现收入稳健增长。

　　从最新中期业绩看，截至2025年9月30日的3个月，收益约4.3亿元，按年增长约7.7%；权益持有人应占溢利增长更为亮眼，反映毛利率改善及营运效率提升。全年来看，公司曾多次发出盈喜，纯利增长幅度可观，显示核心品牌销售势头强劲。现金流方面，自由现金流充裕，负债比率低（约33%），为派息和潜在收购提供坚实后盾。

　　公司近年积极透过收购扩大版图，如收购中医诊所网络及传统药厂，不仅强化分销渠道，还引入新产品线如妇科健康相关品项，有助于捕捉大湾区及内地养生市场的长期需求。尽管业务传统，但股价表现出色，过去一年累计回报超过近2成，3年更有约178%，大幅跑赢恒生指数，显示市场对其品牌价值和增长潜力的认可。公司现时市盈率约9倍左右，股息收益率接近8%，展现出防御性与成长性兼具的特质。

　　健倍苗苗是一只「闷声发大财」型的医疗保健股，在当前市场环境下，其低估值的吸引力与可持续的品牌驱动增长相结合，值得投资者持续追踪最新业绩与策略动向。

资深独立股评人
陈永陆

最Hit
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为乐风集团创办人周佩贤
九龙城43岁女子家中烧炭亡 据悉为「楚撚记 」老板、乐风集团创办人周佩贤
突发
4小時前
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
李泳汉老婆Conny急锁社交网避风头？李泳豪揭爸爸李家鼎中圈套 录音流出与大新抱有关
影视圈
9小時前
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
乐风创办人周佩贤轻生 疑百亿王国陷财困 曾靠「轻资产」发围 旗舰商厦沦银主盘
商业创科
4小時前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
20小時前
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感。
伍仲衡为李家鼎难过 创作《PK之王》讽李泳汉「靠父荫废柴」：好耐未试过咁有灵感
影视圈
8小時前
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
李修贤轰李泳汉「王八蛋」竟被嘲？斥唔做嘢靠父干 爆李家鼎一生劳碌养施明
影视圈
7小時前
香港KFC及Pizza Hut或易主 怡和传洽售餐饮业务 惠康购百佳洽谈陷僵局
香港KFC及Pizza Hut或易主 怡和传洽售餐饮业务 惠康购百佳洽谈陷僵局
商业创科
8小時前
陈自瑶、王浩信激罕公开互动  13岁爱女母亲节送惊喜穿针引线  QQ恋情曝光父母同心护航
陈自瑶、王浩信激罕公开互动  13岁爱女母亲节送惊喜穿针引线  QQ恋情曝光父母同心护航
影视圈
10小時前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
14小時前
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
社会
15小時前
更多文章
陈永陆 - 富卫估值吸引 前景可期 | 陆叔讲股
富卫集团（1828）首份全年业绩表现亮眼，截至2025年12月底，税后净利润达1.66亿美元，较2024年2400万美元大增近6倍，创IFRS 17准则下新高；税后营运利润4.99亿美元，增长5%。年度新保费（ANP）按固定汇率计算达24.46亿美元，增长25%；新业务合约服务边际（CSM）14.76亿美元，增长18%；新业务价值（NBV）9.45亿美元，增长11%。 　　集团内含价值（EV
2026-04-29 02:00 HKT
陆叔讲股