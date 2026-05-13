陈永陆 - 健倍苗苗估值吸引兼具防守性 | 陆叔讲股

在香港股市的医疗保健板块中，健倍苗苗（2161）一直是我重点关注之一。这间专注于品牌药、健康保健品及品牌中药的制造与分销企业，自2021年上市以来，凭借旗下多个家喻户晓的品牌如何济公、保济丸、飞鹰活络油等，在大中华及东南亚市场建立起稳固的消费基础。



公司业务主要分为三大板块：品牌药、品牌中药及健康保健品。其中，何济公等品牌药贡献显著，毛利率高达近80%，成为近年业绩增长的主要引擎。品牌中药则以保济丸和飞鹰活络油为核心，在香港及内地市场维持稳定需求。透过有效的营销策略，例如冠名赞助电视节目及精准推广，公司成功提升品牌曝光度，即使在销售开支优化下，仍实现收入稳健增长。



从最新中期业绩看，截至2025年9月30日的3个月，收益约4.3亿元，按年增长约7.7%；权益持有人应占溢利增长更为亮眼，反映毛利率改善及营运效率提升。全年来看，公司曾多次发出盈喜，纯利增长幅度可观，显示核心品牌销售势头强劲。现金流方面，自由现金流充裕，负债比率低（约33%），为派息和潜在收购提供坚实后盾。



公司近年积极透过收购扩大版图，如收购中医诊所网络及传统药厂，不仅强化分销渠道，还引入新产品线如妇科健康相关品项，有助于捕捉大湾区及内地养生市场的长期需求。尽管业务传统，但股价表现出色，过去一年累计回报超过近2成，3年更有约178%，大幅跑赢恒生指数，显示市场对其品牌价值和增长潜力的认可。公司现时市盈率约9倍左右，股息收益率接近8%，展现出防御性与成长性兼具的特质。



健倍苗苗是一只「闷声发大财」型的医疗保健股，在当前市场环境下，其低估值的吸引力与可持续的品牌驱动增长相结合，值得投资者持续追踪最新业绩与策略动向。



资深独立股评人

陈永陆