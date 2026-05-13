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张日强 - 24小时非住宅工作间忽然热卖兼好租 | 楼声随笔

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张日强
2小時前
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产经 专栏
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楼市气氛稳趋向好，发展商亦加快推盘步伐，除新盘频频热销外，就连非住宅亦受带动，近日位处葵涌一幢工厦开售，发展商标榜该盘为24小时工作间概念，加上楼价低廉，令用家及投资者随即心动起来，以致销情十分理想，推出的单位迅速售罄，更于短时间内录得逾200宗租务个案，反映该盘成交及租务都取得不俗成绩。

　　楼市气氛急速好转，近日除了住宅热销外，就连非住宅亦受带动。日前开售位于葵涌的新型工厦，由于标榜24小时工作间，加上单位面积约300至500余方呎，并设独立洗手间，大部分单位售价约300万至500万左右，成交呎价约6000至7000元。至于每呎租金约24元，月租则约1万元，平均租金回报约5厘，极具投资价值，故开售以来吸引了不少用家及投资者承接，亦有内地客源等，部分买家购入后并作出租用途，近期更租出逾200伙，成绩相当理想。

　　此外，荃湾亦有工厦的二手放盘同样标榜为24小时工作间，同时放租及放售，亦吸引不少客源查询。

　　事实上，近日住宅推售频频热卖外，工厦交投亦转趋活跃，部分标榜24小时开放的工作间单位更受到追捧，而且入场价低廉，吸引不少用家及投资者扫货，虽然有关单位标榜24小时可作工作间，惟只要用家没有将单位作住宅用途是不会构成违规。

张日强

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2026-05-12 02:00 HKT
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