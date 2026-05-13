大行晨报 - 纽元受制0.60关口 短期陷争持待变｜大行晨报

美国总统特朗普对于当前中东谈判进展越发不满，白宫内部正在更认真讨论恢复军事行动的可能性。与此同时，伊朗议会议长加利巴夫也表示，伊朗军方已经做好应对未来任何袭击的准备。特朗普表示，美伊之间目前维持的停火状态「完全是在靠生命维持系统支撑」，引发市场对局势进一步恶化的担忧。特朗普当天与国家安全团队讨论了中东局势下一阶段行动，包括可能恢复部分军事行动的选项。市场普遍认为，这意味短期内地区局势难以快速缓和。与此同时，特朗普还提及可能重新推动所谓「自由计划」，市场将其解读为美国方面对伊朗短期内恢复霍尔木兹海峡正常通航并不乐观。



由于中东地缘风险持续升温，全球市场避险情绪回升，美元兑加元本周初继续走高，冲击1.37关口。美元受避险资金推动获得支撑，但国际油价同步上涨也对加元形成一定支撑，限制汇价进一步扩大涨幅。市场同时关注高油价可能重新推升加拿大通胀，并影响加拿大央行后续政策路径。此前加拿大央行维持利率不变，并认为能源推动的通胀可能不会形成长期影响，但如果油价持续高企，则可能逼使央行重新考虑政策立场。



美元兑加元走势，从技术图表所见，RSI及随机指数自超卖区域重新回升，50天平均线1.3730将为当前重要阻力，若然可进一步跨过此区，料可更为巩固美元兑加元的回升态势。其后阻力位会回看1.3790及1.39水准，关键仍会是1.3950/1.40水准。至于较近支持先留意1.3640及1.3550，关键支撑指向1.35及1.3380，下一级看至1.33水准。



纽元兑美元在上周三大幅扬升后，则保持在0.60关口下方，后市仍需进一步冲破此关口，才可望迎来纽元新一浪上扬。以4月29日低位0.5815作计算，预计潜在延伸幅度可达至135点，即为0.6085水准。其他阻力位预料为0.60关口，之后参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水准。支持预估在0.5930及0.5870，下一级看至0.58及0.5740水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

