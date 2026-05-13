大行晨报 - 短线投资英镑需谨慎｜大行晨报

有「小非农」之称的美国ADP私企就业报告数据显示，4月美国私人企业职位增加10.9万个，为15个月以来新高，市场原本预期增加9.9万个，而新增就业人数创一年多来最高，进一步表明劳动力市场趋于稳定，两名美国联储局官员警告有通胀风险。据外媒报道，美国总统特朗普及伊朗政府互相拒绝对方开出的和平谈判方案，中东局势后续如何发展仍有待观察。市场担忧局势进一步升级，美汇指数小幅整固，执笔之时轻微反弹至98.2水平徘徊。



另外，英镑近期表现较为落后，进入5月来持续于1.35至1.37横行上落整固，相信与英国近期国内政治较为不稳定有关。英国于5月7日举行地方选举，首相施纪贤所属的工党惨败，面临部分工党国会议员的逼宫，施纪贤仍宣布坚持留任。据BBC报道，现时已有30多名工党议员呼吁施纪贤下台，甚至有议员宣布准备挑战施纪贤党魁的地位。



首相面对逼宫压力



在政治局势不稳的情况下，英国政府债券孳息率飙升至数十年来的最高水平，英国时间周二早上，英国10年期国债孳息率升至5.11厘，同时长期债券孳息率也达到1998年以来的最高水平，其中30年期英国国债孳息率飙高至5.79厘。



受此影响，英镑兑美元执笔之时亦大幅回落，由1.36水平急跌至1.35水平，我们认为英镑近期波动或较大，短线投资英镑需谨慎，预计英镑短线料将于1.345至1.365区间上落。展望2026下半年，预计英镑中长线走势为中性，目标区间为1.27至1.38水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报