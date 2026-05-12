邓声兴 - 联想目标价看18元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

联想集团（992）近期股价强势破顶，主要受惠于AI算力需求爆发式增长，集团基础设施方案业务（ISG）迎来CPU与GPU伺服器的双重提振。从最新财务数据观察，2026财年前3季度公司实现营业收入约4209.78亿元，按年增约18%；归母净利润约95.25亿元，按年升约7.5%，其中第3季单季收入达1520.26亿元，按年增逾18%。盈利质量提升主要源于AI驱动的产品结构优化，智能设备透过成本管控与高端产品组合升级改善营运效率，解决方案服务集团项目与托管服务占比已超过5成，带动整体利润率跃升。基础设施方案集团AI伺服器放量，加上存货周转天数下降、应收帐款管理稳健，供应链韧性持续增强。集团已完成对Phoenix Technologie固件业务的收购，全面掌握BIOS核心技术，并主导制订《人工智能终端智能化分级》国家标准，进一步强化软硬协同能力。联想正从传统硬件制造商向「AI基础设施平台」，投资者可趁回调吸纳。目标价18元，止蚀价12元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴