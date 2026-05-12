朱红 - 阿里连日回吐 博「27143」 | 窝轮热炒特区

据报阿里巴巴（9988）旗下AI应用千问App与淘宝全面互通，是行业内首次实现AI购物全闭环，用户可以透过自然语言对话完成商品发现、比较、下单、售后等操作。阿里股价连日回吐，逆市跌至134元水平徘徊。如看好阿里可留意认购证「27143」，行使价183.98元，实际杠杆7倍，今年9月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28776」，行使价116元，实际杠杆4倍，今年11月到期。



据报道，中芯国际（981）创始人张汝京表示国内半导体产业长期发展目标要把半导体设计、材料、设备等都补齐，亦提到工业控制、车载电子到可穿戴设备等领域尚有很多未被挖掘的机会。中芯股价造好，升至76.5元附近高位整固。如看好中芯可留意认购证「24258」，行使价101元，实际杠杆4倍，今年11月到期。如看淡中芯可留意认沽证「28775」，行使价64元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



国家统计局公布4月全国居民消费价格指数（CPI）按年上涨1.2%，高于市场预期；4月全国工业生产者出厂价格（PPI）则按年上涨2.8%，同样高于市场预期。恒指表现反复，续于26200至26400点水平整固。如看好恒指可留意牛证「53445」，收回价25888点，实际杠杆49倍，28年9月到期；或可留意牛证「54343」，收回价25788点，实际杠杆40倍，28年9月到期。如看淡恒指可留意熊证「61185」，收回价26905点，实际杠杆38倍，28年4月到期；或可留意熊证「66635」，收回价27005点，实际杠杆33倍，28年4月到期。



媒体报道指百度（9888）旗下昆仑芯正为在港上市寻求最少1000亿元人民币估值，最终条款仍可能根据市场状况改变。百度股价高位回吐，回落至141元水平好淡争持。如看好百度可留意认购证「27655」，行使价151.21元，实际杠杆4倍，今年10月到期；如看淡可留意认沽证「24326」，行使价131.7元，实际杠杆5倍，今年7月到期。



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朱红