张日强 - 老牌屋苑有价有市连录成交 | 楼声随笔

整体楼市气氛好转，新盘推售频频报捷，发展商除了加推提价外，亦同时加快推盘步伐，以便吸纳市场新一批客源，新盘热销亦刺激到二手楼市场的成交量，尤以老牌屋苑太古城的睇楼及成交量都有不俗表现，刚过去的周六日该屋苑共沽出约4伙，当中一个高层大户更以每呎21526元成交，创同类型单位逾5年新高价，反映老牌屋苑有价有市。



近日发展商推售的新盘频频报捷，发展商亦把握时机趁势加推提价，以及加快新一轮推盘步伐。此外，二手楼市场同样受带动，尤其老牌屋苑最受市场追捧，当中太古城录得1宗近5年新高的成交纪录，该单位为紫桦阁高层户，面积约1114方呎，属4房连套房连露台间隔，单位去年12月以2460万元放售，最新获投资客以2398万连租约购入，每呎造价约21526元。原业主1997年以1000万元购入，持货29年帐面获利约1398万，单位升值1.4倍。据悉，对上同类单位成交呎价达21526元要追溯至2021年3月，当时银柏阁中层A室以约2400万成交，每呎造价约21544元，即创出该屋苑同类型逾5年新高。



事实上，近日新盘销情连环报捷，发展商亦趁势加推提价策略，亦加快新一轮推售步伐，新盘热销亦刺激到二手楼市场的成交量，用家及投资者更四出寻觅笋盘，当中以老牌屋苑最受市场追捧。



张日强