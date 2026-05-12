大行晨报 - 英镑有机会摆脱横行走势｜大行晨报

市场寄望美伊谈判推进和停火延续，市场风险情绪回温，美元承压回跌。据知情人士透露，美国与伊朗正在调解方协助下拟定一份单页、含14项要点的谅解备忘录，为停战谈判划定框架。谈判最早或于本周在巴基斯坦伊斯兰马巴德重启，这将是双方自冲突升级以来最正式的一次接触。然而，多项分歧仍未弥合，伊朗仍在审议该提案，但坚决反对向美国移交核材料。尽管美国总统特朗普一度宣称停火协议「仍然有效」，但上周五他再次向伊朗发出最后通牒，要求其放弃核野心。与此同时，伊朗外长阿拉格齐指责美国的「破坏性做法」正在削弱外交进程。



尽管英国执政的工党在地方选举中惨败，但首相施纪贤表示不会辞职，这一政治稳定性讯号减低了对英镑走势的负面影响。英格兰、苏格兰和威尔斯的选举结果令施纪贤承受更大压力，部分工党国会议员要求他订下离任时间表。不过，他的内阁盟友目前仍支持他。



英镑兑美元在近月处于高位区间整固，向上明显受制于1.3650水平，倘若本周汇价终可作出突破，则见英镑有机会摆脱近月的横行走势，并展开新一轮上涨。上望阻力料为1.3720，若以近期盘整的量度幅度计算，延伸200点可至1.3850水平，进而指向1.39以至1.40关口。支持位回看25天平均线1.35及1.3450，下一级看至1.3380及1.32水平。



美元兑瑞郎3月底在0.8044触高，而上一次顶部在1月15日的0.8042，至今汇价又再逐步逼近此区，这将视为短期重要阻力，故留意若后市未可闯过此区，则将再复走低。较近支持回看0.78及0.7740，下一级看至0.7670；至于今年一直稳守着的0.76关口则仍是关键。阻力位留意250天平均线0.7930以至0.8000/0.8050，较大阻力参考0.8090及0.8130水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

