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大行晨报 - 憧憬中美元首会晤 人币短线或可高追｜大行晨报

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　　今个星期除了中东地缘政治局势外，投资者亦聚焦于中美元首会晤。美国方面早前宣布，中美元首峰会将于本月在北京举行，中方已于周一证实美国总统特朗普将于5月13日至15日对中国进行访问。受市场憧憬中美即将举行官方会谈所影响，人民币走势向好，美元兑离岸人民币周一盘中低见6.791，创下2023年2月以来的新低。截至5月11日，离岸人民币兑美元年初至今表现仅次于澳元及纽元两只商品货币。

　　离岸人民币作为我们上半年看好的货币，离岸人民币已到达早前设定的6.9目标价。展望下半年，笔者对人民币仍然维持看好。首先是内地经济持续稳定复苏，今年第一季度内地国内生产总值GDP增速超出市场预期，按年升幅较去年第四季度加快0.5个百分点，报5%，亦高于市场原本预期的4.8%。三头马车数据亦较前值有所上涨，第一季度工业生产按年增长6.1%，较前值加快1.1个百分点。期内零售销售按年增长2.4%，比上年第四季度加快0.7个百分点。全国固定资产投资亦录得升幅，按年增长1.7%。

　　美元兑离岸人民币自2025年初开始形成一轮下降通道轨，并于该通道轨当中上落，执笔之时，美元兑离岸人民币已跌穿该长期下降通道轨底部，离岸人民币走出强势，并逐渐下试6.791的三年低位，说明人民币短线动力仍然强劲，而即将举行的中美元首会晤，预料可持续巩固中美双边关系稳定，促进双边贸易发展，短至中期来看同样利好人民币走势。我们认为离岸人民币短线仍然可以追入，初步目标价为6.75水平。若成功下试该水平，年底前有望测试6.7关口。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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