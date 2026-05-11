朱红 - 腾讯受制10天线 敲「28772」 | 窝轮热炒特区

腾讯（700）将于周三公布季绩，市场观望腾讯管理层将透露AI业务进展、股份回购及股东回报指引等。腾讯股价于10天线遇阻力，回落至470元水平整固。如看好腾讯可留意认购证「28772」，行使价555元，实际杠杆8倍，今年11月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「27140」，行使价408.68元，实际杠杆7倍，今年10月到期。



泡玛连日造好 追「28132」



据报资深投资者段永平表示，已将中国神华持股全部换成泡泡玛特（9992），并对泡泡玛特董事长王宁表示称赞。泡泡玛特连日造好，曾升至175.4元创个多月新高。如看好泡泡玛特，可留意泡玛认购证「28132」，行使价202.2元，实际杠杆5倍，明年9月到期。如看淡泡泡玛特，可留意泡玛认沽证「27857」，行使价116.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



中东局势反复，据报美军与伊朗再起冲突，美国总统特朗普指如果伊朗不尽快签署协议将遭到更猛烈打击。外围股市偏软，恒指回吐逾200点，在26400点附近徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛证「54343」，收回价25788点，实际杠杆42倍，28年9月到期；或可留意恒指牛证「68525」，收回价25670点，实际杠杆35倍，28年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊证「61185」，收回价26905点，实际杠杆36倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「66635」，收回价27005点，实际杠杆32倍，28年4月到期。



半导体板块普遍下跌，华虹半导体（1347）高位回吐，股价曾跌逾一成低见125.3元。如看好华虹可留意认购证「25381」，行使价203.47元，实际杠杆4倍，今年9月到期。如看淡华虹可留意认沽证「25382」，行使价100元，实际杠杆2倍，今年12月到期。



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朱红