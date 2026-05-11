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伍一山 - 恒指升破20周线料挑战阻力区 | 有钱图

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伍一山
5小時前
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美伊传出再度交火，港股上周五顺势调整，恒指低开267点至26359点，中段跌至全日低位26274点，下挫352点，午后收复部分失地，尾市见全日高位26470点，跌156点，收市报26393点，跌232点，全日成交金额减至2798亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位25690点，高位26669点，一周累升617点，呈上下影线较长的阳烛。周线技术指标改善，MACD牛熊，熊差连续5周收窄；慢随机指数维持买入讯号，%K与%D差距再度扩阔；9RSI重返中轴之上报57.40，保历加通道横行，大市仍处于去年10月开始的大横行区内。

　　恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部，最高升至28056点，3月一度跌破横行区，最低跌至24203点，其后以「破脚穿头」大阳烛重返区间底部之上，最近一个月在20周线（26115）穿梭争持，上周终于以阳烛升破20周线，有望再冲27500至28000点阻力区。恒指若掉头回落，重叠的10周线（25677）和50周线（25625）料有支持。

　　国企指数上周五跌30点，收报8889点，但低开高收呈阳烛。一周则以阳烛累升207点。周线技术指标改善，MACD双熊，熊差收窄，9周RSI收复中轴报53.76。国指上周受制于50周线（8964），若能升破上望9200点。

五矿资源升破W底颈线

　　五矿资源（1208）上周五弹升6.6%收报10元，印尼格拉斯伯格铜矿因去年发生严重泥石流事故而停产，先前预期今年初可初步恢复全面生产，但公司日前将复产日期推迟到明年初，消息刺激铜价和铜业股急升。走势上，股价去年大涨242%，今年1月尾攀至11.96元超买，翌日阴阳烛以「黄昏之星」展开调整，3月下旬跌至6.94元后反弹，弹至9.47元后调整至7.96元，形成W底形态，上周五以大阳烛升破W底颈线，MACD双牛利好，可候9.7元买入，目标价12元，跌破9.1元止蚀。

伍一山

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2026-05-04 02:00 HKT
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