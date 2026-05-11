张日强 - 新盘连环抢攻卷起热浪 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，新盘及货尾盘销情持续升温，新盘热销同时带动二手楼市场的推动力，上月楼宇买卖录8692宗，按月升幅逾12%，受多项利好消息带动，发展商更乘势加快推盘步伐，上周六及周日合共4盘连环开售，并取得不俗销情，连同货尾共沽逾540伙！新盘货尾热销同时激起二手楼市场随即起动，各大屋苑的睇楼及成交量都受带动，发展商将加快推盘步伐，预期可为即将到来的夏日提早掀起热浪。



群盘热销谷起二手市场

楼市气氛持续理想，3月份楼价按月升约1.39%，而首季楼价更上升4.4%，并超过去年全年楼价升幅，反映楼价升势未有停下来，就算中东战事未有停火迹象，惟本港楼市暂未受到影响，刚于上周六日开售的4个新盘，包括鸭脷洲、土瓜湾、红磡及荃湾新盘等，除新盘外，货尾盘亦同样受刺激，招标单位更连番取得不俗表现，以致整体成交量亦稳步上升，预期发展商将会乘着近日旺势，部署下一轮的新盘推售策略。



屋苑笋盘获买家追价得手



市况持续升温的效应下，二手楼市场亦受带动，部分新盘向隅客亦回流二手楼市场「寻宝」，令各大屋苑的睇楼量亦明显升温。除用家外，更不乏投资客源，由于二手楼以低市价作招徕，故不时出现笋盘的实况，部分笋盘更引来4至5组实客出价抢盘，日前更录得用家追价买楼并成功得手，部分更出现反价等个案，反映新盘及货尾等热卖，同时亦带动二手楼的成交量。



事实上，自踏入年初以来，楼市已步入升轨，传统农历年后楼市小阳春更提早于2月出现，尤其用家及投资客大举出动，当中在大手客的推波助澜下，买家入市意欲更掀高涨，令到首季楼价升约4.4%，有关升幅已超越去年全年的升幅，相信对后市有一定的刺激作用，惟早前用家及投资者已积极入市，楼市气势能否延续下去，相信要视乎新盘的开价及相关的优惠才可定夺。



张日强