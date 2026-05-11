大行晨报 - 圆汇走势动荡 干预威胁犹存｜大行晨报

美国劳工部上周公布4月非农就业报告。数据显示，美国4月新增非农就业人口11.5万人，高于市场预期的约6万人，3月数据从初值17.8万人上修至18.5万人；失业率持稳于4.3%，符合预期。就业数据稍为降低了年内降息的可能性。



欧罗兑美元上周反复走稳，但尚见在1.18关口前遇到掣肘。整体汇市依然受到中东局势、美联储政策预期以及欧美经济数据所影响。虽然市场此前一度乐观认为，美国与伊朗之间可能达成停火协议，但霍尔木兹海峡附近再度出现军事摩擦，使市场风险情绪续为受制。美国总统特朗普则表示，停火协议目前仍然有效，并敦促伊朗尽快签署相关协议。从日线图表见，RSI及随机指数均已重新走上，而MACD指标亦刚接近升破讯号线，示意着欧罗短期仍有继续上试的动力，只是1.18关口是当前的一大考验，需进一步跨越此区，才可望欧罗更为接近将开展新一波上扬走势。预计延伸目标先参考4月高位1.1849，下一级阻力料为1.1930及1.20关口，再而将测试1月高位1.2079。支持位回看近期可一路守住的25天平均线，目前位于1.1720水准，较大支撑预估在250天平均线1.1660及1.1580，下一级料为1.15水准。



美元兑日圆上周走势反复，大致上落于155至158之间，此前一周日本当局疑似动用约350亿美元干预汇市，并配合口头警告，遏制了日圆的大幅抛售。日本首席货币外交官表示，干预频率没有任何限制，且与美国当局保持每日联系。根据IMF的规定，日本央行在6个月内最多可进行3次干预，每次不超过连续3个交易日；否则，IMF倾向于将其归类为浮动汇率制度，而非自由浮动汇率制度。



美元兑日圆上月底大幅下行并跌破此前的区间底部，技术下延目标为近月争持的区间幅度250点，以底部157.50计算亦即约为155水准，刚在上周三已走近至此区；其后支撑可参考200天平均线154.20及250天平均线152.60水平，再而指向150关口。相信美元兑日圆短期走势仍会较为反复。较近阻力料为100天平均线157.40及158.60，下一级看至160关口，其后阻力将留意160.80以至162水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

