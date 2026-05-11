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关志康 - 引狼入室：「败家」新定义 | 神耆商机

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关志康
5小時前
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产经 专栏
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　　周末行山，一位老友姗姗来迟，笑言：「入油我从不入满，每次只加500元。到处都有油站，『小数怕长计』，车身较轻，长远更省油。」有人点头认同，亦有人认为这种精打细算过于计较。

　　话题一转，一位70岁的老板感慨：「我们一生节俭，无非希望把更多财富留给子女。但子女未必领情，反而时常怀疑我们受骗。请个助理，说我是引狼入室；结交新朋友，又怕我误交损友。他请秘书毋须向我交代，我请个人，却几乎要被他盘问。」

　　子女的忧虑并非空穴来风，香港今年首季录得逾9000宗骗案，其中长者投资骗案涉款超过3亿元，人均损失逾百万。警方指出，教育程度越高，平均损失反而越大。退休警司认同说：「你越自信，就越容易中招。」

　　大家一时沉默，一位老板淡淡指出：「子女担心的，不止是父母的安全，更是资产的去向。正所谓：我的钱不是你的钱，但你的钱（将来）就是我的钱。」他补充，儿子常劝他收息、旅游，认为再学新技术或钻研投资（如技术分析）已不合时宜。

　　另一位女老板则从另一角度看问题：「我反而担心子女太多『猪朋狗友』，甚至因离婚分薄资产；又或盲目追逐新科技、虚拟资产，最终血本无归。」她直言，年轻人欠缺经验，容易冲动跟风，「低卖高买」并不罕见。至于找对象，她仍倾向门当户对，「始终人心隔肚皮，对方有钱至少可以降低动机不纯的风险」。

　　时代变迁，「败家」的意思也重新定义了。以前，「败家」是子女乱花父母的钱；现在「败家」是子女担心父母误信他人、跌入骗局，败了本该留给自己的家产。

健康教育基金会主席
关志康
 

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2026-05-04 02:00 HKT
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