郭家耀 - 渣打估值有望上调 | 开工前落盘/头条名家本周心水

渣打集团（2888）首季经营收入增长9%，至59亿美元，主要受财富方案业务及环球银行业务创下季度表现纪录所推动。信贷减值支出2.96亿美元，等于年化贷款损失率为32个点子。除税前列帐基准溢利达25亿美元，增长17%。集团保持充足资本及高流动性，普通股权一级资本比率为13.4%，处于目标范围。



集团经调整净利息收入增加1%，原因是交易量上升及债务组合改善的得益部分，被减息及边际利润受压的影响所抵销。经调整非利息收入增加16%，财富方案业务收入强劲增长，主要由于投资产品中多个资产类别的客户活动频繁，以及录得新增富裕客户资金累积净流入所致。集团放贷量高企，加上资本市场活动频繁，为环球银行业务带来亮丽表现。



渣打业绩超出预期，净利息收入保持稳定，非利息收入业务表现持续强劲，加上派息增加，估值有望进一步上调。目标价220元，入巿价192元，止蚀价180元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀