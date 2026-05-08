朱红 - 建板创新高 追Call「28687」 | 窝轮热炒特区

建滔积层板（1888）股价连升两日，再创新高曾升至41.66元，股价自4月以来升幅逾倍。如看好建板，可留意建板购「28687」，行使价56.88元，实际杠杆4倍，今年11月到期。或可留意建板购「28231」，行使价33.9元，实际杠杆3倍，今年9月到期。



长飞购「28691」博升



长飞光纤光缆（6869）好仓周一流出逾768万元，周二及周三则共录得逾860万元资金流入，长飞股价重越10天及20天线，升至232元附近整固。如看好长飞，可留意长飞购「28691」，行使价300元，实际杠杆2倍，今年12月到期。



据报美国总统特朗普表示与伊朗对话富有成效，预期双方很可能在下周访华前达成协议。外围股市向好，恒指连升两日，曾高见26669点，创两个多月新高。



如看好恒指，可留意恒指牛「53444」，收回价26088点，实际杠杆47倍，2028年9月到期。或可留意恒指牛「53445」，收回价25888点，2028年9月到期，实际杠杆34倍。如看淡恒指，则可留意恒指熊「65611」，收回价27105点，实际杠杆39倍，2028年4月到期。或可留意恒指熊「60265」，收回价27205点，实际杠杆34倍，2028年3月到期。



日前外媒报道中国目标于今年底前先进国产矽晶圆使用率达7成，晶片股持续向好。华虹半导体（1347）股价屡创新高，曾高见144.7元。



如看好华虹，可留意华虹购「25381」，行使价203.47元，实际杠杆4倍，今年9月到期。如看淡华虹，可留意华虹沽「25382」，行使价100元，实际杠杆2倍，今年12月到期。



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朱红