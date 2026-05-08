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朱红 - 建板创新高 追Call「28687」 | 窝轮热炒特区

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朱红
1小時前
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产经 专栏
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　　建滔积层板（1888）股价连升两日，再创新高曾升至41.66元，股价自4月以来升幅逾倍。如看好建板，可留意建板购「28687」，行使价56.88元，实际杠杆4倍，今年11月到期。或可留意建板购「28231」，行使价33.9元，实际杠杆3倍，今年9月到期。

长飞购「28691」博升

　　长飞光纤光缆（6869）好仓周一流出逾768万元，周二及周三则共录得逾860万元资金流入，长飞股价重越10天及20天线，升至232元附近整固。如看好长飞，可留意长飞购「28691」，行使价300元，实际杠杆2倍，今年12月到期。

　　据报美国总统特朗普表示与伊朗对话富有成效，预期双方很可能在下周访华前达成协议。外围股市向好，恒指连升两日，曾高见26669点，创两个多月新高。

　　如看好恒指，可留意恒指牛「53444」，收回价26088点，实际杠杆47倍，2028年9月到期。或可留意恒指牛「53445」，收回价25888点，2028年9月到期，实际杠杆34倍。如看淡恒指，则可留意恒指熊「65611」，收回价27105点，实际杠杆39倍，2028年4月到期。或可留意恒指熊「60265」，收回价27205点，实际杠杆34倍，2028年3月到期。

　　日前外媒报道中国目标于今年底前先进国产矽晶圆使用率达7成，晶片股持续向好。华虹半导体（1347）股价屡创新高，曾高见144.7元。

　　如看好华虹，可留意华虹购「25381」，行使价203.47元，实际杠杆4倍，今年9月到期。如看淡华虹，可留意华虹沽「25382」，行使价100元，实际杠杆2倍，今年12月到期。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充份了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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　　外媒报道中国正致力今年底前让国内晶片制造商使用矽晶圆中超过七成来自本国生产，另外亦指出在成熟制程与传统晶片领域中国本土矽晶圆基本上已能满足市场需求。晶片股普遍造好，中芯国际（981）曾高见79.4元，创近月新高。如看好中芯，可留意中芯认购证「23994」，行使价91元，今年11月到期，实际杠杆4倍。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「24259」，行使价67元，今年11月到期，实际杠杆3倍。
2026-05-07 02:00 HKT
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