闻风至 - 中国电力有升有息 | 鲜股落镬

美股周三再发力，纳指标指再度破顶，带动港股连弹两日。恒指高开318点，报26531点，其后全日窄幅上落，高低位分别为26669及26518点，波幅仅151点；收报26626点，升412点。全日成交金额3124.9亿元，连续两日突破3000亿元大关。



发电股落镬，关键因素在于，大唐电力（991）在内地首个大规模「算电协同」绿电直供项目正式投运。消息引发电力供应商集体起动，中国电力（2380）作为中国大型的电力生产商，亦可望受惠这场电力需求爆发的新趋势，再者，集团股息率逾5厘水平，可谓升息兼备。



大唐电力位于中卫的50万千瓦光伏电站，首次实现「东数西算」从沙漠风光资源到数码算力负荷的直连直通，象征新能源发电项目未来将直接为AI数据中心供电，不用再担心发电后因未能「上网」，而要弃光弃风的尴尬问题。当绿电可以直接供应AI、大模型与云计算的算力中心，绿电需求的天花板将被重新定义。



受惠算力需求激增



回到公司层面，中国电力近年的策略非常清晰，加速新能源装机容量、提升火电灵活性、强化现金流管理。公司在风电光电资源储备、项目落地速度与成本控制方面具备央企优势，并在多个省份拥有成熟的新能源基地。截至2025年底，公司清洁能源合并装机占比已达82.1%，已经成为一只纯度非常高的绿电股，更有利该股在内地「碳中和」大项目下站到更有利位置。



集团去年收入490.29亿元（人民币，下同），按年下降9.6%；纯利倒退13.5%，至29.1亿元。但派息方面却不减反增，末期息派16.8仙，上年同期派16.2仙（不计2024年财年的特别息5仙）。



现在大趋势见到，「算电协同」已开始落地，意味新能源需求将不再受限于传统电网，而是直接对接算力需求。中国电力具备央企的「深红」背景、成熟的发电经验，以及风力、光伏、水力发电的多模式技术，可望成为最先受惠一员。



中国电力昨日股价抬头之后，该股最新股息率接近5.6厘水平，仍属非常吸引的收息资产。



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