张日强 - 群盘同日开售斗抢客源 | 楼声随笔

整体楼市气氛渐见好转，新盘及二手楼销情持续表现理想，发展商连番推盘并纷纷热销，市况明显急速升温。将于明日同期开售的3个新盘，由于开价贴市亦属吸引，故开售前夕已取得不俗的入票数字，除了本身的实际用家外，还有不乏投资客源，当中更有投资客目标拟先行大手购货，预期群盘同日开售将有机会出现斗抢客源的实况。



发展商见近期市况好转，随即加快推盘步伐，单在过去1周已有新盘及货尾连环透过开价及招标推盘，并且取得不俗销情，上月已录得逾2300伙的销情佳绩，本月亦有多个新盘鱼贯登场。无独有偶，3个新盘安排于明日同期开售，当中包括鸭脷洲、土瓜湾及荃湾新盘，此外还有周日开售的红磡新盘。由于上述新盘开价贴市，部分甚至低于市价推售，早前已取得不俗的入票数字，当中大部分以用家主导，除此之外，还有不乏投资客源等，当中更有大手投资客，部分发展商开售的新盘，更率先让大手投资客优先认购，预期明日开售的新盘，将有机会出现互抢客源的情况，尤其近日成为主流的投资客源。



事实上，本港首季楼价已弹升4.4%，超越去年全年升幅，反映楼市已步入升轨，加上4月楼宇买卖录得8692宗，按月升逾12%，市况亦持续升温。除了新盘市场外，二手楼同样获买家追捧，预期明日同期开售的新盘，将可引领各路客源垂青，甚至出现斗抢客源实况。



张日强