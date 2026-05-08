大行晨报 - 日圆中长线仍偏软｜大行晨报

日本央行4月议息会议宣布，将短期利率维持在0.75厘不变，符合市场预期，官员称央行利率仍处于极低水平，央行将从永续、稳定实现2%通胀目标出发，适当实施货币政策。不过今次会议委员会上调对2026财年核心通胀预测中值，由1月时预期的升1.9%大幅上调至2.8%，同时将今个财年的国内生产总值预期，由1月时的增长1%下调至0.5%。通胀预期升温但经济增长放缓下，美元兑日圆曾短暂冲高至160水平的心理关口，一度高见160.72，创下2024年7月以来新低。不过据外媒报道，日本官方曾于4月30日入市干预汇价，令日圆当日飙升至155.5水平，彭博称日本当局干预规模高达约5.4万亿日圆，执笔之时美元兑日圆正于156.3水平上落徘徊。



能源价格飙升形势严峻



日本最新公布的通胀数据显示，3月全国整体消费者物价指数按年升1.5%，连续两个月低于日本央行2%的通胀目标。撇除新鲜食品核心通胀按年升1.8%，至于扣除新鲜食品和能源价格的指数按年升2.4%，创2024年10月以来最低升幅，不过略高于市场预期。



执笔之时，彭博利率期货显示，市场预计日本央行6月议息会议加息0.25厘的机率已升至7成以上。我们对日圆维持中性偏淡预看法。过去日本政府曾多次出手干预汇价，美元兑日圆虽然在短期内大幅回落，但在随后的一至两个月内重返高点，日圆仍然走软，令到当局再出手干预汇价走势。现时中东局势带来的能源价格飙升，对依靠能源进口的日本来说形势更为严峻，我们预计美元兑日圆今年下半年将于152至162水平区间上落。



光大证券国际产品开发及零售研究部