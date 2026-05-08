大行晨报 - 欧罗受制1.18 延续反复走势｜大行晨报

多间媒体引述巴基斯坦调解方及相关消息人士报道称，华盛顿与德黑兰正接近就一份「一页纸备忘录」达成一致，这旨在正式结束自2月28日爆发的中东冲突，随后启动更深入的谈判。伊朗外交部表示正在审议美国的最新提议，并将通过巴基斯坦管道作出回应。美国总统特朗普也公开表示，双方过去24小时进行了「非常良好的会谈」，伊朗「非常希望达成协议」。虽然双方在伊朗核计划、霍尔木兹海峡控制权、导弹计划及代理势力等问题上仍存在实质分歧，但市场显然选择先聚焦利好讯号。此外，市场对地缘政治风险快速缓和，亦暂为缓解了通胀与利率担忧，周五即将公布的美国非农就业数据，料将进一步指引联储局政策预期。至于刚在周三发布的ADP全国就业报告显示，4月美国私营部门就业职位增幅超出预期，这为经济稳定提供了初步支撑。目前市场已基本排除美联储年内减息的可能性。



美元周三走低，欧罗、英镑等主要货币走强。欧罗兑美元走势，技术图表见RSI及随机指数于中位区间徘徊，示意著欧罗兑美元短线仍倾向处于反复趋势。当前1.18水准仍是重要阻力参考，上周的反扑就是未能攻破此关口，下一级阻力料为1.1930及1.20关口。支持位则会回看250天线1.1650及1.1580，下一级料为1.1520，重要支撑指向1.14关口。



澳洲周四公布3月意外录得18.41亿澳元贸易逆差，为8年来首次，原因是数据中心计算设备进口激增，同时伊朗冲突推高油价导致燃料运输量也大幅增加。澳元兑美元周三已升见至0.72上方，触及4年新高，因市场对中东和平协定的预期升温削弱了避险美元。此外，澳元还继续受益澳洲央行本周的加息行动，官方现金利率已上调至4.35%。市场目前认为，在今年已加息3次后，6月再次加息的可能性仅为20%，而到9月进一步加息至4.6厘预期已被完全消化。



澳元兑美元走势，过去两周汇价大致于0.72水平遇阻，随着周三终于出现破位，若后市仍可持稳此区之上，料见澳元将会延伸新一浪升势。若果以近月约100点的争持幅度计算，首个目标可先看至0.73。预计之后进一步阻力为0.7380及0.75水平。支持位先会回看0.72，关键则为0.71水平，附近亦见25天线在0.7120，较大支持料为100天线0.6970及0.6800水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇