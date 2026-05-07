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朱红 - 中芯近月新高 留意「23994」 | 窝轮热炒特区

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朱红
7小時前
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产经 专栏
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　　外媒报道中国正致力今年底前让国内晶片制造商使用矽晶圆中超过七成来自本国生产，另外亦指出在成熟制程与传统晶片领域中国本土矽晶圆基本上已能满足市场需求。晶片股普遍造好，中芯国际（981）曾高见79.4元，创近月新高。如看好中芯，可留意中芯认购证「23994」，行使价91元，今年11月到期，实际杠杆4倍。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「24259」，行使价67元，今年11月到期，实际杠杆3倍。

　　另外，小米（1810）公布，新一代SU7上市48天锁单量突破8万台，另外小米YU7 GT将于月底正式发布，定位为适合长途旅行的跑车级SUV。小米股价靠稳，续沿10天线约30.8元附近整固。如看好小米，可留意小米认购证「27771」，行使价43元，今年10月到期，实际杠杆6倍。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，今年10月到期，实际杠杆5倍。

本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档(及任何该档之附录)及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/牛熊证提供买卖报价者。

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朱红

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