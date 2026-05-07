朱红 - 中芯近月新高 留意「23994」 | 窝轮热炒特区

外媒报道中国正致力今年底前让国内晶片制造商使用矽晶圆中超过七成来自本国生产，另外亦指出在成熟制程与传统晶片领域中国本土矽晶圆基本上已能满足市场需求。晶片股普遍造好，中芯国际（981）曾高见79.4元，创近月新高。如看好中芯，可留意中芯认购证「23994」，行使价91元，今年11月到期，实际杠杆4倍。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「24259」，行使价67元，今年11月到期，实际杠杆3倍。



另外，小米（1810）公布，新一代SU7上市48天锁单量突破8万台，另外小米YU7 GT将于月底正式发布，定位为适合长途旅行的跑车级SUV。小米股价靠稳，续沿10天线约30.8元附近整固。如看好小米，可留意小米认购证「27771」，行使价43元，今年10月到期，实际杠杆6倍。如看淡小米，可留意小米认沽证「22825」，行使价22.88元，今年10月到期，实际杠杆5倍。



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朱红