闻风至 - 美图季绩强劲值博 | 鲜股落镬

内地股市终于复市，北水重新南下，为港股带来支持。恒指周三高开131点，报26029点，重返两万六关上。随后升势扩大，最终更以全日高位收市，收报26213点，升315点。成交金额亦大幅回升至3047亿元。



美图公司（1357）刚公布的首季营运数据表现可谓「劲、劲、劲」，不止收入强劲增长，付费用户数及使用量均录得强劲升幅，集团成功以实质数字，打破此前市场对其增长潜力的质疑，股价才刚首棍开弹，短线值博率高企。



先从走势分析，美图股价自去年7月份见顶，高位12.56元至昨日反弹后的收市价仍然累跌近63%，若以年初2月份支持位约6.1元水平为首站目标，仍有近三成博反弹空间。



再看该股昨日公布的首季营运数据，期内付费订阅用户数超过1790万，按年增长30.2%。其中，来自生产力应用的付费订阅用户数增长52.9%至234万，来自生活场景应用的付费订阅用户数增长27.4%至1556万。



具可持续变现能力



未经审核之核心业务影像与设计产品的收入按年升34.3%，至8.52亿元（人民币，下同）；首季生活场景应用收入按年增长35.5%，占影像与设计产品收入的82%。



公告指出，集团3月用户AI算力点消费总额较2025年12月增长59%。按产品划分，开拍增长360%，RoboNeo增长316%，美图设计室增长107%，Vmake增长78%。



笔者一直强调美图是港股市场上最成熟的「AI应用概念股」，集团经过几年迷失后，终于迎来AI技术变革的收成期。集团坐拥大量用户数据，可望成为生成式AI的「最佳食粮」，近年又有阿里巴巴（9988）战略投资及合作。



更重要的是，美图已经证明自己有可持续的变现能力，是一间能够将AI技术从「噱头」转化为真金白银的AI公司。随着算力点消费大幅激增，反映用户对AI影音创作已产生高度依赖，市场此前严重低估其生产力工具的转型威力，在算力通胀与AI应用落地双重驱动下，如今美图成功用数据再次证明自己，相信是即将打开新升浪的强烈讯号。



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