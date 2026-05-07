张日强 - 细价屋苑罕见用家追价得手 | 楼声随笔

楼市气氛渐见好转，新盘及二手楼销情持续理想，发展商亦乘势加快推盘步伐，单在过去1周已有新盘及货尾连环透过开价及招标推盘，并且取得不俗销情。新盘热销同时带动二手楼市场的推动力，上月楼宇买卖录8692宗，按月升逾12%，反映市况持续升温。日前更罕有录得买家追价得手的成交个案，买家最后临场追价7万力压其他多位准买家，成功买得心头好。



楼市气氛持续表现向好，发展商于过去1个月连环推盘都取得不俗销情，加上开价贴市甚至低开，已先后引领各路客源涌出来，买家除了吸纳新盘或货尾外，部分向隅客亦四出寻觅二手笋盘。



日前市场录得1宗多客抢盘实况，最终获买家追价成交，该单位位于马鞍山晓峰湾畔，为2座高层E室，单位面积约501方呎，2房2厅单位，座向北面望园景，原业主叫价648万，由于同时获多名买家出价洽购，最终买家为打动业主主动追价7万元，成功以655万元购入，每呎造价约1.3万，再度突破该屋苑今年以来呎价高位，预料短期内仍有追价成交个案。



整体楼市气氛向好，新盘及二手楼销情持续有不俗表现，发展商推售的新盘连番热销。受市场多项利好消息刺激，首季楼价更弹升4.4%，已超越去年全年楼价升幅，反映楼市正步入升轨，预期本月新盘及二手楼睇楼及成交量都有不俗表现。



张日强