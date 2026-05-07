Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 细价屋苑罕见用家追价得手 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
7小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　楼市气氛渐见好转，新盘及二手楼销情持续理想，发展商亦乘势加快推盘步伐，单在过去1周已有新盘及货尾连环透过开价及招标推盘，并且取得不俗销情。新盘热销同时带动二手楼市场的推动力，上月楼宇买卖录8692宗，按月升逾12%，反映市况持续升温。日前更罕有录得买家追价得手的成交个案，买家最后临场追价7万力压其他多位准买家，成功买得心头好。

　　楼市气氛持续表现向好，发展商于过去1个月连环推盘都取得不俗销情，加上开价贴市甚至低开，已先后引领各路客源涌出来，买家除了吸纳新盘或货尾外，部分向隅客亦四出寻觅二手笋盘。

　　日前市场录得1宗多客抢盘实况，最终获买家追价成交，该单位位于马鞍山晓峰湾畔，为2座高层E室，单位面积约501方呎，2房2厅单位，座向北面望园景，原业主叫价648万，由于同时获多名买家出价洽购，最终买家为打动业主主动追价7万元，成功以655万元购入，每呎造价约1.3万，再度突破该屋苑今年以来呎价高位，预料短期内仍有追价成交个案。

　　整体楼市气氛向好，新盘及二手楼销情持续有不俗表现，发展商推售的新盘连番热销。受市场多项利好消息刺激，首季楼价更弹升4.4%，已超越去年全年楼价升幅，反映楼市正步入升轨，预期本月新盘及二手楼睇楼及成交量都有不俗表现。

张日强

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
14小時前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
16小時前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
3小時前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
18小時前
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
常盘贵子、仲间由纪惠「零P图」近照曝光 网民：优雅老去 两位日剧女神老公皆曾传出轨
影视圈
15小時前
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
01:29
81岁李家鼎7位数身家被榨干！怒轰李泳汉为钱瞒施明死讯10日正X街：所有嘢交畀细仔
影视圈
21小時前
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
85岁何守信面色红润现身 一头银发出镜依然精灵 昔日亚视一哥同框更显苍老疲态毕露
影视圈
13小時前
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
01:04
玛琉岩瀑布｜16岁女玩高空秋千撞岩亡 消息：家属与景区达成和解
即时中国
17小時前
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
大快活长者加码优惠！母亲节起一连7日 凭咭叹餐即减$6 附快活关爱长者咭申请方法
饮食
18小時前
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
鼎爷父子争产风波爆罗生门 李泳汉反指李泳豪逼两老分身家 李家鼎于灵堂向亲戚道心声？
影视圈
14小時前
更多文章
张日强 - 大额逾亿豪宅连环录成交 | 楼声随笔
　　整体楼市气氛持续好转，发展商明显加快推盘步伐，市场上除了新盘排队推售之外，大额逾亿豪宅盘更密密录得成交。 　　日前先后有多个豪宅盘获富豪客追捧，受近期楼市气氛高涨刺激，加上连月来新盘推售频频开出红盘，以及首季楼价升幅达4.4%带动下，豪宅市场成交量更连番起动，反映大额豪宅仍然有价有市，发展商亦继续采取招标形式，以测试市场的承接力。 　　近日楼市表现理想，尤其多项利好消息带动下，包括
2026-05-05 02:00 HKT
楼声随笔