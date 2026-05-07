郭家耀 - 平保目标价75元｜开工前落盘/头条名家本周心水

中国平安（2318）首季净利润250.2亿元人民币，下跌7.4%，期内营业收入2,384.8亿元人民币，下跌7.1%，营运利润407.8亿元人民币，上升7.6%。其中，寿险及健康险业务营运利润297亿元人民币，增长6.4%。第一季寿险及健康险业务新业务价值155.74亿元人民币，增长20.8%。期内，平安产险原保险保费收入909.5亿元人民币，增长6.8%；保险服务收入843.3亿元人民币，增长3.9%。整体综合成本率95.8%，优化0.8个百分点。第一季公司保险资金投资组合实现非年化综合投资收益率0.2%，下降1.1个百分点；非年化净投资收益率0.8%，下降0.1个百分点。期内，平安银行营业收入352.8亿元人民币，增长4.7%；净利润145.23亿元人民币，增长3%。公司将深化发展「综合金融+医疗养老」双轮并行、科技驱动战略。公司首季业绩胜预期，新业务价值增长理想，资本市场波动对集团影响较小，估值水平仍然偏低，有重估空间。目标价75元；入巿价62元；止蚀价55元。



笔者为证监会持牌人仕，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

