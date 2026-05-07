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大行晨报 - 纽元酝酿调整压力｜大行晨报

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　　美国总统特朗普发文称，鉴于巴基斯坦和其他国家的要求，以及美国在对伊朗军事行动中取得的巨大胜利，加上与伊朗代表在达成最终协议方面取得的重大进展，各方一致同意，在封锁继续全面有效的情况下，「自由计划」将暂时中止。特朗普表示，此举是为观察能否最终达成并签署协定。这意味着美方在保持对伊朗海上封锁的同时，暂停了旨在引导船只通过霍尔木兹海峡的「自由计划」，为外交谈判留出空间。美国表示将暂停部分行动以评估与伊朗达成协议的可能性，这一表态降低了市场对供应中断的预期。

　　美元周二小幅走低，市场在伊朗局势中保持观望。然而在美国与伊朗围绕关键能源通道控制权的博弈仍未完全结束的背景下，市场避险需求保持一定韧性。中东局势依然高度复杂，一方面存在停火预期，另一方面冲突仍在持续。据公开讯息显示，霍尔木兹海峡附近出现船只冲突，同时阿联酋遭遇导弹与无人机袭击。阿联酋方面表示，已成功拦截约20枚来袭目标，区域安全风险仍处高位。

　　纽元兑美元走势，技术图表所见，汇价上行空间亦明显受制，上月以来在0.5950附近难越雷池，目前或要留意在多日未能上攻之下，有可能正酝酿回吐压力，只是回跌的空间料仅为有限度的技术修正。以自4月6日低位0.5680至今的累计涨幅计算，23.6%及38.2%的调整幅度在0.5870及0.5835，扩展至50%及61.8%的幅度则为0.5805及0.5775。较重要支撑可参考0.57水平。阻力位回看0.5950及0.60，之后则会留意0.6080，下一级参考去年7月1日高位0.6122以至0.62水平。

　　英国政治不确定性上升压制英镑兑美元走势。英国即将举行的地方选举，由于施纪贤支持率下降，工党有失去选票的风险。推动英镑波动加剧，汇率走低。英镑兑美元在近月处于高位区间整固，向上明显受制于1.36关口，虽然上周五再为冲击，但尾盘仍是回落至1.36下方，故需留恴倘若英镑兑美元进一步跌破近期底部1.3450，则见英镑有机会将迎来一波调整；而图表见RSI及随机指数复再走低，也示意着英镑短线的下行压力。预计下方延伸支持位在1.3380，下一级看至1.32及1.3150，关键指向1.30关口。阻力位则料为1.3610及1.3660，其后阻力预估在1.3720及1.38水平，进一步看至1.3870。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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2026-05-06 02:00 HKT
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