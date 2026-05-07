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大行晨报 - 美汇指数震荡偏弱 走向视乎ADP与非农数据｜大行晨报

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　　近期美汇指数在美国经济数据与债市利率拉锯下，呈现「震荡中偏弱」格局，但走势高度受就业与利率变动左右。根据最新公布资料，美国3月新屋销售按月回升7.4%至68.2万户，高于市场预期的65.2万户，反映在按揭利率回落与就业市场仍具韧性的支持下，楼市需求持续回暖，对美元整体风险情绪构成一定支撑。

　　另一方面，美国ISM

4月服务业指数回升至51.6，高于3月的50.8及市场预期的50.2，显示占美国经济约三分二的服务业活动扩张速度加快，经济基本面仍具一定韧性，短期有利美元情绪维持稳定。然而，服务业就业分项仍处于接近萎缩区间（约49），显示雇用虽略有好转但升幅有限，市场对美国劳动市场「由过热转向正常」的转向仍存憧憬，令美元维持在横行区间。

　　在利率层面，美国30年期国债收益率近期持续飙升，反映市场对长期利率、财政赤字及通胀风险重新定价，令美元债券以外资产的吸引力相对下降。理论上，长债息上升若同时带动实际利率走高，会对美元形成支撑；但若被视为「财政风险升温」或「经济减速前兆」，则会引发风险情绪回落，削弱美元地位。当前市场对联储局是否会在下半年再减息仍争议不断，长债息上升同时美股上升，令美元处于「基本面支撑」与「政策预期分歧」的拉锯之中。

　　展望未来，美汇指数的下一步方向，将很大程度取决于即将公布的ADP就业数据及周五的官方非农就业报告（包括失业率与工资增长）。执笔之时美国尚未公布ADP就业数据。回顾近期的美国ADP数据显示，3月私营部门新增约6.2万人，高于预期，显示就业市场仍录得温和增长，若今月ADP数据再度胜预期，市场对「美国劳动市场仍稳」的预期将强化，可能促使美元短期反弹，甚至测试99.5至100.5区间。反之，若数据明显低于预期，将重燃联储局提前减息的押注，令美元进一步回落，有利美股再度突破。

　　总而言之，ISM服务业指数及3月新屋销售数据显示美国经济「不至于衰退」的背景下，美汇指数短期有望维持98至101区间震荡；但长线走势仍取决于劳动市场能否持续稳健，以及30年期长债利率是否反映「通胀与财政风险」的长期升级。投资者宜密切关注ADP与周五非农数据，并留意长债息与美汇指数之间的「利差与信用」平衡关系，以捕捉可能的美元转向机会。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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