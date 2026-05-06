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彭伟新 - 普拉达36.5元买入 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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彭伟新
11小時前
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产经 专栏
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　　普拉达（1913）为意大利奢侈品公司，经营Ready-to-Wear、皮革制品及鞋履，旗下包括Prada、Miu Miu、Church's、Car Shoe等品牌，并于2025年12月收购Versace。

　　普拉达今年首季收入14.28亿欧罗，按年升3%，3至4月销售趋势改善；美洲升15%、亚太升5%，反映核心市场回稳。集团去年毛利率达80.3%，经调整经营利润率23.2%，盈利质素属行业高位。虽2026年利润率料因Versace并表降至约19.7%至19.9%，但若撇除其影响核心盈利大致稳定，2027年有望随整合推进回升。普拉达股价自52元回调至34.52元后出现RSI底背驰并重上20天线，若突破确认，建议于36.5元买入，上望44.5元。

　　本人并没有持有股份及相关衍生产品之权益。

资深证券分析师
彭伟新

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