朱红 - 小米遇阻 吼「26556」 | 窝轮热炒特区

据报小米集团（1810）汽车上月交付量超过3万辆，按月增加5成，增速创年度新高，而新一代SU7锁单已超过7万辆。小米股价连日受制于10天线，回落至30元水平徘徊。如看好小米，可留意小米购「26556」，行使价41元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡小米，则可留意小米沽「22825」，行使价22.88元，实际杠杆5倍，今年10月到期。



晶片股份个别发展，华虹半导体（1347）好仓连日录得资金流入，华虹股价近日于高位反复，创近月新高后，回落至120元水平之下。如看好华虹，可留意华虹购「24790」，行使价140.09元，实际杠杆4倍，今年8月到期。如看淡华虹，则可留意华虹沽「25382」，行使价100元，今年12月到期，实际杠杆2倍。



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朱红