闻风至 - 百度潜力厚值留神 | 鲜股落镬

百度集团（9888）股价在130元楼下横行一个多月时间，但近期一份市场报告或为该股拨开迷雾，短线要留神130元阻力，若成功突破或将重新挑战134、161元等多个大阻力位。



IDC于4月发表一份报告揭示，中国汽车云市场已正式突破百亿规模，整体规模达到100.9亿元（人民币，下同），按年升55%，亦是该市场首次突破百亿规模。报告指出，其中自动驾驶研发解决方案市场规模达22.36亿元，按年升36.8%，而百度以市场占有率33.72%，居于首位。



同一时间，百度智能云是仅次于阿里云的云服务供应商龙头，据沙利文报告指，去年上半年期内，中国全栈AI云服务市场规模达259亿元，其中阿里云以30.2%市场份额位居第一，百度智能云以22.5%的市场份额位居第二，两间合计份额占比逾50%。



云业务无人的士惹憧憬



早前阿里云宣布全面加价，作为行业龙头，阿里动作正式宣告云服务市场进入「加价周期」。从几方面来看，由于AI应用需求爆发，令AI模型推理的算力需求呈几何级数上升，叠加GPU晶片成本与能源价格飙升，「算力通胀时代」已经确认来临，已经投入运作的数据中心自然叫价能力大幅提升。



奈何，目前市场关注点仍落在几大科网平台的内卷、内斗方面，都令百度股价处于低估状态，却忽视百度旗下的云业务「百度云」、无人的士「萝卜快跑」等的增长潜力，预料在AI与汽车云双赛道加速下，百度内在价值很快迎来重估。



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