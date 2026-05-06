大行晨报 - 美元兑加元呈技术超卖 诱发回升动能｜大行晨报

美元周一上扬，受中东冲突压制风险偏好影响。伊朗加大袭击阿联酋石油港口及霍尔木兹海峡船只，油价周一飙升近6%。中东紧张局势升级推高美元并加剧通胀担忧。美国中央司令部否认了伊朗有关美军舰遭袭的报道，称两艘美国海军驱逐舰已进入海湾打破封锁。特朗普在社交平台发文称，针对「自由计划」这一船只通航行动，伊朗已向一些无关国家的船只开火，其中包括一艘韩国货船。特朗普表示，美方已击沉7艘伊朗小型船只。他称，除韩国货船外，截至目前，其他途经该海峡的船只未遭受损失。最新消息再次引发通胀隐忧，并发出相当鹰派的利率讯号。联储局观察工具显示，6月维持利率不变的概率高达95%，年内加息概率则从前一天的13.9%大幅升至33.9%。



美元兑加元走势，技术图表见，RSI及随机指数自超卖区域重新回升，可望美元兑加元短期偏向靠稳。50天平均线1.3730将为当前重要阻力，若然可跨过此区，料可更为巩固美元兑加元的回升态势。其后阻力位会回看1.3790及1.39水平，关键仍会是1.3950/1.40水平。较近支持先留意1.3550，关键支撑指向1.35及1.3380，下一级看至1.33水平。



澳洲央行周二宣布加息0.25厘，至4.35厘，符合市场预期，为连续第三次加息。鉴于中东局势发展正在对通胀产生影响，加剧了燃油价格涨势。央行认为，通胀可能在一段时间内维持在目标水平以上，风险仍偏向上行，包括通胀预期方面的风险。因此，董事会认为调高现金利率目标较为适当。央行还表示，面对着更高的价格和持续的不确定性，可能会导致澳洲主要贸易伙伴以及澳洲自身的经济增长放缓。央行大幅上调通膨预测，同时下调国内生产总值（GDP）与就业前景，并暗示未来仍有进一步加息空间。



澳元兑美元在议息决议公布后，短暂走高后复为走低。技术走势而言，澳元过去两周大致在0.72水准遇阻，并维持着横盘至今，下方则会以0.71水准为支持参考，这亦是25天平均线所在，需小心若然此区明显失守，或见澳元兑美元将会关展一轮调整。较大支持料为100天平均线0.6950及0.6800水平。阻力位则预估在0.7230及0.7280，下个关键料为0.7380。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

