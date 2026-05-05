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闻风至 - 大唐新能源低位抬头可敲 | 鲜股落镬

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闻风至
7小時前
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产经 专栏
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中金公司最新报告点名关注风电占比较高的电力股，配合此前国家主席习近平在《求是》杂志发文，强调加速新型能源体系建设，并明确提出要兴建一批「零碳园区」与「零碳工厂」，似乎事出有其因，新能源概念股大唐新能源（1798）低位值得留神。

　　大唐新能源近期公布的首季业绩并不理想，却在资源储备上表现亮眼，2025年集团累计完成发电量3510.51万兆瓦时，按年增加9.4%。其中，风电业务累计发电2999.43万兆瓦时，按年增加4.69%；光伏业务累计发电511.08万兆瓦时，按年增加41.57%。

国策推动绿色转型

　　该股正是中金报告点名赞扬三甲之一，该行表示，资源获取量首3位集团为华能国际电力（902）、国电投及大唐新能源。该行认为，部分集团开发重心可能在新能源大基地，而各集团常规项目新增装机排序可能受「十五五」集团装机战略和优势区域释放增量资源的影响。

　　习近平在2月16日于《求是》杂志上发表的文章指出，坚持「双碳」引领，推动全面绿色转型；制定能源强国建设规划纲要，加速新型能源体系建设，推动新增用电主要由新能源发电满足；建造智慧电网及微电网，扩大绿电应用，兴建一批零碳园区、零碳厂。加强全国碳排放权交易市场建置。

　　大唐新能源拥有极高比例的风电资产，对该类政策的敏感度与受益程度最高。在股价低迷期，配合大行点名与国策背书，该股具备强烈的重估潜力。

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2026-05-04 02:00 HKT
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