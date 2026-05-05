张日强 - 大额逾亿豪宅连环录成交 | 楼声随笔

整体楼市气氛持续好转，发展商明显加快推盘步伐，市场上除了新盘排队推售之外，大额逾亿豪宅盘更密密录得成交。



日前先后有多个豪宅盘获富豪客追捧，受近期楼市气氛高涨刺激，加上连月来新盘推售频频开出红盘，以及首季楼价升幅达4.4%带动下，豪宅市场成交量更连番起动，反映大额豪宅仍然有价有市，发展商亦继续采取招标形式，以测试市场的承接力。



近日楼市表现理想，尤其多项利好消息带动下，包括持续低息环境，以及楼价指数连升10个月，今年首季楼价更录得4.4%升幅，已经超越去年全年升幅，而且升势仍然持续稳步上升，相信新盘将开售仍会开出红盘，一众新盘连环排队出击，楼市亦被推上高涨气氛。



从各大新盘入票数字来看，5个新盘已经锁定不同的客源，而新盘低开的确引领大批用家及投资者涌出来，预期各大新盘于本周内同期开售将有机会取得不俗成绩，甚至部分新盘将有机会开出红盘热销。



事实上，整体楼市气氛持续向好，尤其多项利好消息效应下，发展商亦顺延上月旺势，纷纷推盘应市。由于新盘连番取得不俗成绩，同时亦带动大额豪宅成交，其中逾亿元的豪宅亦连环录获富豪客承接，反映大额豪宅仍然有价有市，预期发展商仍会采取招标形式测试市场的承接力。



张日强