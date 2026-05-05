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大行晨报 - 油价处高位震荡区间｜大行晨报

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　　最近纽约期油一度冲破每桶100美元，现处于测试该水平支撑的关键阶段，技术面仍偏向高位震荡、中线观点中性。目前油市最大的主线仍是中东地缘风险与霍尔木兹海峡供应中断。美伊谈判进展有限，海峡持续接近封锁或仅维持有限度通行，令全球约20%的石油运输受阻，海湾国家出口严重受压，全球原油库存正以每日约1100万至1200万桶的速度下降，直接支撑油价在高位横行。

　　高盛等机构已上调第四季布兰特油价预期至每桶90美元，并提醒在极端情况下，油价有机会冲高至接近每桶120至150美元区间。另一方面，阿联酋在5月1日正式宣布退出OPEC及OPEC+，意味其未来可按市场需求自主增产，长期供应弹性增加，对OPEC的供应纪律与价格管理能力构成削弱。市场认为，一旦霍尔木兹海峡恢复正常通航，阿联酋逐步提高产能，将为中长期油价带来下行压力。但短期内，由于海峡封锁与战事风险高于产能放松，市场仍将「风险」视为主导因素，因此即使阿联酋退出OPEC，纽约期油亦未见明显回落，反而在供应中断忧虑下推升至每桶100美元以上。

　　技术面上，纽约期油在4月回调至每桶80至85美元区间后，受第二轮谈判未顺利推进影响油价反弹至约每桶96美元，短线阻力放在每桶100美元，当时的14天RSI约53，走势偏中性，未形成单边行情。现时油价已突破100美元并一度在该水平上横行，显示短期多头情绪在地缘风险升级下占优；但最新价格已回落，正测试每桶100美元位置，属典型的「突破后回踩」走势。

　　在技术指标未见明显超买、RSI仍在中性区间的情况下，100美元可视为油价短线多空分界区：若后市能稳守该水平，并在区间反复震荡，则意味油价在风险支撑下，仍可维持高位横行，120美元为短线交易区间上限；若100美元多次失守，则可能触发技术性回调，下一级支撑区将下移至93至95美元，甚至回测80至85美元的前期回调区。整体而言，美伊战事谈判与海峡通航进展仍不确定，我们对油价看法仍维持中性，油价短期更偏向「高位震荡、区间操作」格局，而非单边强势上涨。

光大证券国际产品开发及零售研究部
 

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2026-05-04 02:00 HKT
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