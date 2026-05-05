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大行晨报 - 欧罗延续反复走势｜大行晨报

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　　美元上周早段持稳，至周三晚美联储议息会后开始回落，周四欧洲央行与英伦央行关于6月加息的暗示，为欧罗和英镑提供上涨动能。此外，日圆在干预后的强力反弹在权重上对美汇指数构成了进一步打击，美汇指数周五一度触及两周低位。

　　欧罗兑美元走势，图表见RSI及随机指数于中位区间徘徊，示意着欧罗短线仍倾向处于反复。当前1.18水准仍是重要阻力参考，上周的反扑就是未能攻破此关口，下一级料为1.1930及1.20关口。支持位回看25天平均线1.1670及1.1580，下一级料为1.1520，重要支撑指向1.14关口。

　　美元兑日圆在周四早盘触及160.7的多年高点后，遭遇疑似日本当局的强力入市干预，最低跌近155.50。日本央行资料显示，当局可能动用了约5.48万亿日圆进行外汇操作。财务官三村淳明确表示投机性波动过于剧烈，这被视为官方对当前汇率水准的不认可。此外，随着日本「黄金周」临近，市场担忧在流动性稀缺的时段，当局或会发起第二次突袭，这可能会使得美元兑日圆本周初的回升空间受限。

　　技术走势而言，美元兑日圆本周打破了一个多以区间横盘走势，先向上突破顶部位置160关口，更突破3月高位，但其后并没有延伸向上推进，反倒是大幅下行并跌破此前的区间底部，急挫至155.60水准。技术下延目标为近月争持的区间幅度250点，以底部157.50计算亦即约为155水准，其后支撑可参考200天平均线154.1及250天平均线152.3水平。相信美元兑日圆短期走势仍会较为反复，并有机会下周再次返回近月的波动区间内，较近阻力料为157.50及158.60，下一级看至160关口，其后阻力将留意160.80以至162水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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