朱红 - 华虹逆市扬 留意「24321」 | 窝轮热炒特区

据报道，美国上周要求多间晶片设备公司停止向内地第二大晶片制造商华虹半导体（1347）发货，华虹股价沿10天线向上，股价逆市上升，曾升至113.8元。如看好华虹，可留意华虹认购证「24321」，行使价127元，实际杠杆5倍，今年7月到期。如看淡华虹，可留意华虹认沽证「25020」，行使价88元，实际杠杆5倍，今年7月到期。



中国平安（2318）公布今年首季收入合计2384.77亿元人民币，按年跌7.1%，惟寿险及健康险新业务首年保费大增45%，新业务价值升两成。受消息带动，平保股价升至64元附近，如看好平保，可留意平安认购证「26863」，行使价86.05元，实际杠杆10倍，今年9月到期。如看淡平保，可留意平安认沽证「19397」，行使价53.83元，实际杠杆6倍，今年12月到期。



吉利汽车（175）公布，截至2026年3月31日止首季纯利41.66亿元人民币，按年跌26.6%；期内收入837.76亿元，升15.2%，销量70.94万辆，按年升1%。受消息带动，吉利股价连跌4日后反弹至23元附近，如看好吉利，可留意吉利认购证「28200」，行使价33元，实际杠杆6倍，今年10月到期。如看淡吉利，可留意吉利认沽证「28201」，行使价18.47元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



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朱红