伍一山 - 恒指25000关口或再受考验 | 有钱图

港股上周四复现跌势，恒指低开103点至26008点，随即反弹至全日高位26072点，跌39点，中段急插至25735点，下挫376点，午前略作反弹，午后初段见全日低位25734点，大跌377点，收市反弹至25776点，跌335点，全日成交金额增至2916亿元。整个4月份恒指累升988点，连跌两个月后反弹。



以周线图分析，恒指上周低位25609点，高位26132点，一周累跌201点。周线技术指标略为转弱，MACD牛熊，熊差连续4周收窄；慢随机指数维持买入讯号，但%K与%D差距收窄；9RSI跌破中轴报47.97，保历加通道横行，意味大市维持横行闷局。



恒指1月升抵大型横行区（25000至27500）顶部后调整，3月一度跌破横行区，其后以「破脚穿头」大阳烛重返区间底部之上，4月上旬以上升裂口升破下降通道，但明显受制于20周线（26080）。恒指于上述的上升裂口（25254至25668）暂获支持，后市若能升破20周线站稳26300点之上，有望再试27500点水平，反之若全数回补裂口，则可能要再次考验25000点支持。



三花智控突破横行区间



国企指数上周五以大阴烛下挫123点报8681点，一周累跌93点，整个4月份则回升307点。周线技术指标偏软，MACD双熊，9周RSI跌至44.12。国指跌破横行区底部8700点水平，下一支持是8500点关口。



三花智控（2050）上周四升4.14%，收报33.2元，中金最新研报指出，公司的热管理基本盘稳健，机械人、液冷多元化路径亮眼。中金看好公司多条增长曲线共同发力，推动收入稳健增长，故维持其「买入」评级。走势上，其股价去年10月大升至46.48元后展开调整，今年3月开始横行筑底，上周五以大阳烛突破横行区间，MACD重现双牛利好，现价买入，目标价40元，跌破31元止蚀。



伍一山