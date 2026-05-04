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黄德几 - （1299）友邦新业务价值增长劲 | 开工前落盘/头条名家本周心水

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黄德几
12小時前
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产经 专栏
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　　友邦保险（1299）上周公布2026年首季新业务摘要。按固定汇率基准计算，新业务价值（VONB）按年增长13%至17.57亿美元，年化新保费（ANP）上升16%至31.52亿美元，新业务价值利润率维持于56%的稳健水平，延续2025年全年15%增长的强劲势头。 

　　其他亚太市场表现亮眼，为今次业绩的主要亮点。除泰国外，所有报告分部的新业务价值均录得按年增长。

　　在亚太人口老化及保障需求上升的结构性趋势下，友邦作为泛亚龙头，竞争优势明显。建议投资者可分段吸纳，作长线持有，未持有者可候低81.5元水平吸纳，中线目标看100元，若跌穿76.4元止蚀。

Usmart盈立证券
研究部执行董事
笔者为证监会持牌人
黄德几

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