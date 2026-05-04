Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 百胜中国季绩强 重估可期 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
12小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

港股4月份最后一周持续呈上落格局。恒生指数上周四最多跌367点见25734点，收报25776点，跌335点，两万六关短短一日后再度失守。五一长假期前夕，投资者先行离场观望，全日成交金额增至2915.5亿元。

　　内地最新公布的首季GDP增速超越市场预期，这无疑为积压已久的市场情绪注入一剂强心针。尽管细项数据中仍可见消费复苏步伐不一，但重点在于数据显示国内经济并非毫无生机。百胜中国（9987）作为餐饮业的龙头股之一，或迎来重估，其股价近日于350元水平展现强劲支持，有博反弹商机。

　　百胜中国刚交出的第一季成绩单，表现不俗。首期季内，集团总收入按年增长10%至33亿美元，经营利润更逆势增长12%至4.47亿美元，直接创下第一季度单季新高。季度经营利润率按年提升30个基点至13.7%。每股摊薄盈利按年增长13%至0.87美元。

　　期内，公司净新增636间门店，门店总数达18,737间。展望未来，预计今年将净新增超过1900间门店，目标达成2万间门店的里程碑。其中，肯德基和必胜客净新增门店中加盟店占比达40%至50%。全年资本支出预计在6亿至7亿美元之间。公告并提到，自2027年起，公司计划将约100%的年度自由现金流（扣除支付给子公司非控股权益的股息后）回馈股东。

憧憬调升派息

　　随着首季经济数据开门红，包括德银等大行上调中国全年GDP预测，这个对宏观经济预期的转向对内需板块至关重要。德银将2026年中国GDP增长预测上调0.4个百分点至4.9%，并将全年出口增长预测上修至12%，认为出口强劲、房地产企稳等是支撑经济的主要因素。另外，渣打银行指，内地投资回升与消费政策转向长效机制，有助内需修复。

　　值得一提是，百胜中国过去3年派息比率分别为28%、31%及40%，若集团2027年派发100%的年度自由现金流，派息金额可望大幅跃升，集团现价相当于股息率约2厘水平，调升派息憧憬是另一大股价推动力。

闻风至

最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
00:55
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
突发
4小時前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
8小時前
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
00:52
港珠澳大桥私家车撼通关检查亭翻侧 夫妇被困车内 女乘客送院不治
突发
4小時前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
17小時前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
假如今日有100万 你会买甚么？ 全职投资者余伟龙：美恐爆股灾 留半仓现金买龙头股｜百万仓
全职投资者忧今年爆股灾 仿傚巴菲特留半仓现金 等跌市买8只股｜百万仓
投资理财
8小時前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
4小時前
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
《正义女神》高成彬竟撞样《爱回家》一角色？2年前离开剧组网民念念不忘：好挂住佢
影视圈
19小時前
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
影视圈
5小時前
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
生活百科
2026-05-03 10:00 HKT
更多文章
闻风至 - 上电短线值博率高 | 鲜股落镬
美股3大指数隔晚全线回吐，惟港股昨日反而止跌回升。恒指高开163点，报25842点，其后升幅扩大，尾市高见26132点，升452点；收报26111点，升432点，成交金额2582亿元。 　　AI算力浪潮推动全球用电需求急速膨胀，而大唐发电（991）公布亮眼首季业绩后，再宣布投资规模达1464万千瓦的「蒙电入苏」项目，象征内地电力建设正式踏入新一轮投资周期。当发电端开始扩张，设备端自然迎来新憧
2026-04-30 02:00 HKT
鲜股落镬