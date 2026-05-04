闻风至 - 百胜中国季绩强 重估可期 | 鲜股落镬

港股4月份最后一周持续呈上落格局。恒生指数上周四最多跌367点见25734点，收报25776点，跌335点，两万六关短短一日后再度失守。五一长假期前夕，投资者先行离场观望，全日成交金额增至2915.5亿元。



内地最新公布的首季GDP增速超越市场预期，这无疑为积压已久的市场情绪注入一剂强心针。尽管细项数据中仍可见消费复苏步伐不一，但重点在于数据显示国内经济并非毫无生机。百胜中国（9987）作为餐饮业的龙头股之一，或迎来重估，其股价近日于350元水平展现强劲支持，有博反弹商机。



百胜中国刚交出的第一季成绩单，表现不俗。首期季内，集团总收入按年增长10%至33亿美元，经营利润更逆势增长12%至4.47亿美元，直接创下第一季度单季新高。季度经营利润率按年提升30个基点至13.7%。每股摊薄盈利按年增长13%至0.87美元。



期内，公司净新增636间门店，门店总数达18,737间。展望未来，预计今年将净新增超过1900间门店，目标达成2万间门店的里程碑。其中，肯德基和必胜客净新增门店中加盟店占比达40%至50%。全年资本支出预计在6亿至7亿美元之间。公告并提到，自2027年起，公司计划将约100%的年度自由现金流（扣除支付给子公司非控股权益的股息后）回馈股东。



憧憬调升派息



随着首季经济数据开门红，包括德银等大行上调中国全年GDP预测，这个对宏观经济预期的转向对内需板块至关重要。德银将2026年中国GDP增长预测上调0.4个百分点至4.9%，并将全年出口增长预测上修至12%，认为出口强劲、房地产企稳等是支撑经济的主要因素。另外，渣打银行指，内地投资回升与消费政策转向长效机制，有助内需修复。



值得一提是，百胜中国过去3年派息比率分别为28%、31%及40%，若集团2027年派发100%的年度自由现金流，派息金额可望大幅跃升，集团现价相当于股息率约2厘水平，调升派息憧憬是另一大股价推动力。



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