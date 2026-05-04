张日强 - 新盘浪接浪抢滩 5月群起围城 | 楼声随笔

楼市气氛持续表现理想，3月份楼价升约1.39%，首季楼价更上升4.4%，并超过去年全年楼价升幅，反映楼价升势未有停下来，就算中东战事未有停火迹象，惟本港楼市暂未受影响，新盘及二手楼市场表现仍然理想，日前推售的新盘频频报捷开红盘，发展商随即加快推盘步伐，正式踏入5月份以来，各大发展商新盘浪接浪抢滩，市场上最少已有4至5个新盘变速推出应市，预期本月群盘围城将掀起新动力。



新盘连番报捷频开红盘

据差饷物业估价署最新公布数据显示，3月楼价指数按月升1.39%，属连升10个月的讯号，为2023年11月后的逾2年高位，今年首季楼价已上升4.4%，超逾去年全年楼价升幅，各类型单位看楼价同样全面报升，正正反映首季楼市持续升温。此外，新盘库存量更持续减少，据房屋局最新数据显示，截至3月底止，未来3至4年一手私人住宅潜在供应量约10.1万伙，较去年第4季10.4伙回落约3000伙，即跌幅约3%，属近3季低位。



受到多项利好因素刺激，加上楼市气氛全面向好，新盘推售连番报捷频频开红盘，发展商见市况持续升温，随即加快推盘步伐，目前市场最少已有4至5个新盘应市，当中包括土瓜湾、荃湾、黄竹坑及鸭脷洲新盘等，部分更连环开价，加上刚于上月底连番热卖的红磡及大围新盘，市场推售气氛相对热起来，同时间引领出来的各路客源，除吸纳新盘外，亦带旺二手楼的成交量，预期群盘连番出击，将可推动本月楼市的动力。



事实上，自踏入年初以来，楼市已步入升轨，传统农历年后楼市小阳春更提早于2月已出现，尤其用家及投资客大举出动，当中在大手客的推波助澜下，买家入市意欲更掀高涨，发展商见市况急速升温，大手客再度卷土重来，迅即加快推盘步伐，单在上月新盘已录逾2300宗成交，经过上月的新盘热销后，本月各大新盘随即排队登场，当中4至5个新盘已变速出击，预期本月群盘围城将掀起新一轮大混战。



张日强